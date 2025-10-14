Administratör / Lageransvarig & CSM
Refine AB / Säljarjobb / Sollentuna
2025-10-14
Ansvarsområde och roll
I din roll som administratör och lageransvarig på Refine AB är du ansvarig för stora delar av vår leveransprocess. I ditt dagliga arbete kommer du att arbeta med:
Ordermottagning, registrering av ordrar och ordererkännande till kunder.
Beställningar hos vår leverantörer, såväl svenska som internationella samt koordinering leveranser.
Beställa speditionstjänster.
Leveransbevaka
Ta emot inleveranser, lägga produkter på lager och registrera inleverans i vårt affärssystem.
Ansvara för märkning och struktur på lagret.
Göra prognoser för behov av produkter på lagret och ansvara för inköp av dessa.
Packa, märka, beställa frakt och ansvara för leveranser av ordrar.
Underhålla och uppdatera vårt affärssystem och säljstödssystem med relevant information avseende ordrar, inköp, kunder, priser och lagernivåer.
Refine AB - förväntningar
Vi förväntar oss att du är ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad, kvalitetsmedveten, strukturerad och har förmågan att agera snabbt. Det är också viktigt för oss att du behärskar och vill arbeta med digitala verktyg och att du har en hög vilja att tillsammans med oss förbättra och effektivisera vår leveransprocess. Vi förväntar oss också att du behärskar svenska och engelska på god nivå i både tal och skrift.
Dina - förväntningar
Du kommer att vara en viktig kugge i vårt lilla team med stora ambitioner. För oss är det viktigt att du trivs, känner att du får stöttning, uppskattning och kan komma med nya idéer och förslag. Du kan räkna med en hög grad av frihet att planera och strukturera din egen arbetstid. Vi har högt i tak men förväntar oss att du tar ansvar. För rätt person finns goda möjligheter till utveckling inom företaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
https://www.linkedin.com/in/dennis-fjalestad/
E-post: dennis@refine-labels.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Refine AB
(org.nr 556699-3191), http://www.refine-labels.com
Bergkällavägen 27A (visa karta
)
192 79 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Dennis Fjalestad dennis@refine-labels.com Jobbnummer
9554856