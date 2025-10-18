Administratör / Kontorssamordnare
Raivor Motors AB / Speditörsjobb / Tyresö Visa alla speditörsjobb i Tyresö
2025-10-18
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Raivor Motors AB i Tyresö
Ta emot och hantera inkommande samtal, mejl och kund-/förarförfrågningar.
Bistå i samordning med trafik/dispatch-avdelningen: t.ex. förändringar i schema, kommunikation med förare och kunder.
Sköta register och databaser: fordon, försäkringar, licenser, förare- och personalunderlag.
Utföra löpande kontorsadministration: arkivering, beställning av taxi bilarmaterial, uppföljning av serviceavtal.
Ta fram enklare rapporter och underlag: antal körningar, fordonstillgänglighet, feedback från kunder.
Säkerställa att interna rutiner och externa regelverk följs (fordonskontroller, försäkringar etc.).
Vara med vid onboarding av nya förare/supportpersonal: dokumenthantering, introduktion.
hantera alla kostander fakturor och betalningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: raivormotors@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raivor Motors AB
(org.nr 559457-8006)
Töresjövägen 1 A Lgh 1006 (visa karta
)
135 47 TYRESÖ Jobbnummer
9563459