Administratör / Kontorssamordnare

Raivor Motors AB / Speditörsjobb / Tyresö
2025-10-18


Ta emot och hantera inkommande samtal, mejl och kund-/förarförfrågningar.

Bistå i samordning med trafik/dispatch-avdelningen: t.ex. förändringar i schema, kommunikation med förare och kunder.

Sköta register och databaser: fordon, försäkringar, licenser, förare- och personalunderlag.

Utföra löpande kontorsadministration: arkivering, beställning av taxi bilarmaterial, uppföljning av serviceavtal.

Ta fram enklare rapporter och underlag: antal körningar, fordonstillgänglighet, feedback från kunder.

Säkerställa att interna rutiner och externa regelverk följs (fordonskontroller, försäkringar etc.).

Vara med vid onboarding av nya förare/supportpersonal: dokumenthantering, introduktion.

hantera alla kostander fakturor och betalningar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: raivormotors@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Raivor Motors AB (org.nr 559457-8006)
Töresjövägen 1 A Lgh 1006 (visa karta)
135 47  TYRESÖ

Jobbnummer
9563459

