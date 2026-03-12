Administratör/Intendent till Haninges resursskola
Haninge Kommun / Skolassistentjobb / Haninge
2026-03-12
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Välkommen att utvecklas med oss.
Hösten 2026 öppnar Haninge kommun en helt ny resursskola och vi söker nu en administratör/intendent som vill vara med och bygga upp en skola där elever med omfattande stödbehov får bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Skolan ligger centralt belägen i Handen, nära pendeltågstation. Den nya resursskolan kommer att ersätta tidigare lokalt placerade lärstudios i kommunen, med målet att samla kompetens och resurser under ett tak för att skapa en mer sammanhållen och kraftfull verksamhet.
Ditt uppdrag
Uppdraget som administratör/intendent innebär generellt att vara en förebild och se helhetsuppdraget - att vi arbetar för våra medborgare- , vara lojal mot verksamhetens mål och fattade politiska beslut, liksom att följa arbetsgivarens riktlinjer, värderingar och policys.
Vi söker nu en administratör/intendent som har kunskaper inom ekonomi, IT, lokalfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete. Som administratör/intendent kommer du att arbeta och vara ett stöd kring skolans ekonomi, lokaler, datorer samt kontakter med externa samarbetsparternas som ex. skolskjuts och IT- leverantörer. Administrativa uppgifter såsom fakturahantering, databaser, elevhantering och andra administrativa processer i skolverksamhet samt skoltaxi. Du är i din roll en servicefunktion till elever och vårdnadshavare i kontakt med skolan. Då rollen och verksamheten är ny har du möjlighet att vara med och påverka dess utformning.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är strukturerad, har en god förmåga att på egen hand driva arbeten framåt och är van vid att ha många bollar i luften. Du är väl förtrogen med ekonomiska uppgifter, lokal- och IT-frågor samt har kunskap och erfarenhet i arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete.
Du tar eget initiativ i ditt arbete och är ordningsam person som har lätt för att samarbeta med andra personer. Som person är du utåtriktad, serviceinriktad och ansvarstagande. Du är trygg i att kommunicera och skapa goda relationer med personal, elever och vårdnadshavare. Du har även en god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt.
Vi söker dig som tycker att skolan har en avgörande betydelse för elevers framtid, som känner starkt för vikten av lärande och utbildning och som därmed tycker att skolan är en av de viktigaste arenorna att arbeta inom. Vi söker dig som kan ta egna initiativ, ha lätt för att samarbeta och bygga relation till dem du träffar. Vi ser fram emot att höra vad du kan och vill bidra med.
Krav:
- Eftergymnasieutbildning inom ekonomi, administration eller liknande
Meriterande:
- Erfarenhet att arbete administrativt inom skolverksamhet
- Erfarenhet av arbete i IT-system som; Skola24, IST administration/analys, Hypergen, Proceedo, Personec P, Office 365, Unikum.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor i den viktigaste av alla arenor och ett elevnära arbete. Då rollen är ny har du möjlighet att vara med och påverka dess utformning. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Resursskolan
Marija Krestalica Samuelsson +4686069294
9794800