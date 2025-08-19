Administratör i Linköping
2025-08-19
Vi söker en administratör som är noggrann och trivs med att ta ansvar, stötta i det dagliga arbetet och bidra till en smidig administration!
Om uppdraget
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid via oss på Bemannia som startar omgående och pågår till september 2026. Arbetet sker under kontorstiderna 8-16:30 på kundens kontor i Linköping, det kan finnas möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Uppdraget avser administrativa arbetsuppgifter som stöd för medarbetare, kommunikation med internationella medarbetare på engelska. Det som eftersöks är en lösningsorienterad, ansvarstagande och serviceinriktad person som är driven.
Kursadministration i form av tentamenshantering
Administration av examensarbeten och uppsatser
Resultatrapportering i det studieadministrativa systemet Ladok
Bokningar av lärosalar i systemet TimeEdit
Stöd till studenter i institutionens studerandeexpedition, till exempel utlämning av tentor
Arkivering
Delaktighet i utvecklingen av processer, rutiner och administrativa system
Övriga administrativa arbetsuppgifter kan förekomma Kvalifikationer
Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska
God förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift på engelska
Slutbetyg från 3-årigt gymnasium eller motsvarande utbildning
Du har ett professionellt och positivt förhållningssätt, skapar lätt goda relationer och har förmågan att behålla lugnet även i stressiga situationer - utan att tumma på kvalitet eller fokus.
Meriterande
Hög användarkompetens i administrativa system
Erfarenhet av relevant självständigt administrativt arbete
Relevant erfarenhet av arbete inom serviceyrken
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-08-25 .
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin Bruzelius - Martin.Bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Detta är ett heltidsjobb.
