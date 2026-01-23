Administratör | ForMotion Växjö
2026-01-23
Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?
Vi söker nu en Administratör till ForMotion i Växjö/Ljungby. Vi tillhör Region Kronoberg som i dagsläget består av totalt cirka 16 medarbetare. Genom vårt avtal med Region Kronoberg förser vi länets invånare med ortopedteknisk service. På kliniken i Växjö driver vi även butiksverksamhet som riktar sig mot den växande privatfinansierade vården där vi erbjuder skor, inlägg och ortoser.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att ha varierande och koordinerande arbetsuppgifter. Du kommer att registrera remisser, tidsboka och administrera patientbesök, svara på samtal och självständigt hantera och vara rådgivande i frågor som kommer i samband med samtalen. Du kommer även att hantera fakturering och beställningar, ta emot och packa upp varor samt administrativt supportera verksamheten. I rollen kommer du att arbeta självständigt med eget ansvar samt ingå i teamet som ansvarar för försäljning av ortopedtekniska hjälpmedel och skor mot våra kunder.
Vem du är
Avklarad gymnasial utbildning
Flytande språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
God datorvana
Det är meriterande ifall du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom vården
Som person ser vi gärna att du är kommunikativ, serviceinriktad och flexibel. Vi ser också gärna att du är självgående, strukturerad och noggrann i ditt arbete. För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om samarbete, variation och gillar att arbeta i en miljö som är i ständig utveckling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, personalrabatt, tillgång till förmånsportal samt kollektivavtalad tjänstepension. Du kommer att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt engagemang och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Vi använder oss till stor del av digitala arbetssätt i vårt kliniska arbete och vi erbjuder kontinuerlig utbildning och personlig utveckling. Du kommer att ha ett omväxlande och meningsfullt arbete - i slutändan hjälper du människor till ett rörligare liv!
Anställningen
Heltid, tillsvidare. 6 månaders prövotid tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal.
Klicka på "Ansök" och följ instruktionerna.
ForMotion Ortopedteknik är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i åtta regioner och med cirka 320 medarbetare. Vi har som vision att vara möjliggöra ett liv utan begränsningar för våra patienter. Vårt fokus och det vi arbetar med är att hjälpa människor till ett rörligare och bättre liv genom att tillverka, anpassa och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi vill att resultatet ska realisera våra offentliga och privata uppdrags-givares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. ForMotion är en del av Embla Medical - en ledande global leverantör av innovativa mobilitetslösningar. Våra värdeord är Ärlighet, Sparsamhet och Mod. Så ansöker du
