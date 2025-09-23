Administratör för omgående konsultuppdrag - Lund
2025-09-23
Är du en strukturerad och noggrann person som gillar ordning och reda? Vi söker nu en administrativ konsult som kan starta omgående för ett långt uppdrag. Här får du chansen att bidra till att allt flyter smidigt bakom kulisserna - från fakturor till instrumenthantering.
Uppdraget är på minst ett år och start omgående till ett välkänt företag i Lund.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara: Checka in och ut instrument
Hantera faktureringsprocessen
Ta fram offerter
Planera och administrera leverantörsbesök
Stötta med planering och optimering i teamet
Sköta frakt och leveranser
Hålla koll på kalibrerings-inkorgen
Ladda upp externa kalibreringsintyg i databasen
Administrera elsäkerhet
Ha översyn på instrumentpoolen
Vi söker dig som har: Goda kunskaper i Microsoft Office
Erfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter, minst 2-3 år
En känsla för struktur och gillar att se till att detaljerna faller på plats
Övrigt: Start: Så snart som möjligt
Slut: 31 december 2026 (med möjlighet till förlängning)
Plats: På plats i Lund, Sverige
Onboarding: Drogtest krävs innan start
Se till att ansöka så snart som möjligt, annonsen stängs ner redan 26 september.
Välkommen med ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M.R Partner AB
(org.nr 559194-2114), http://www.mrpartner.se Arbetsplats
M-R Partner Kontakt
John Rembeck john@mrpartner.se 0730-463121 Jobbnummer
9523036