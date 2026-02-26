Administratör
A Hub AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-02-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs med att ge god service till såväl kunder som kollegor? Trivs du i en bred roll inom administration och service? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Nu söker vi på A-hub en Administratör på deltid (ca 50-80 %) till en av våra kunder i Linköping. Här erbjuds du en roll med frihet under ansvar, stort förtroende och en kultur som präglas av energi, samarbete och utveckling.
OM ROLLEN
Som administratör erbjuds du en bred och varierad roll. Du blir en del av ett mindre administrativt team med kollegor både lokalt i Linköping och på flera andra orter i Sverige.
I rollen arbetar du med löpande administration och fungerar som ett viktigt stöd till både kunder och interna kollegor. Exempel på arbetsuppgifter:
Kundkontakt via telefon och mejl
Ta emot och hantera felanmälningar från kunder
Bokning och koordinering av leveranser
Administrativ hantering i affärssystem
Övriga administrativa uppgifter kopplade till verksamheten
Tjänsten är på deltid, omfattning cirka 50-80 % och enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet inom administration och service. Du har god datorvana och är bekväm med Officepaketet samt att arbeta i olika affärssystem.
Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift. B-körkort är meriterande.
VEM ÄR DU?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en ansvarsfull person som trivs med att ha ordning och reda omkring dig. Du arbetar strukturerat och noggrant samtidigt som du är flexibel. Det är en bred roll varvid det är väldigt viktigt att du kan hålla många bollar i luften samtidigt samt att du har förmågan att växla mellan olika arbetsuppgifter utan att tempo eller kvalitet påverkas.
Du trivs även med kundkontakter där du alltid vill ge bästa möjliga service och bemötande.
I din ansökan ser vi gärna att du motiverar just varför du tror att du skulle passa för tjänsten!
ÖVRIG INFORMATION
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid, ca 50-80% (bestäms innan uppdragsstart utifrån dina önskemål)
Anställningsform: Tidsbegränsat konsultuppdrag på A-hub med placering hos en av våra kunder
Upplägg: Vi på A-hub hanterar rekryteringsprocessen och finns här för att guida dig genom varje steg på vägen till din nya roll. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sebastian Dejler på sebastian@a-hub.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7297387-1862391". Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Stora Torget 3 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
9764750