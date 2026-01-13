Administratör
Goutera tillverkar färsk pasta, pizzadeg och övriga färdiga rätter.
Vi söker spindel i nätet som sköter om vår order, administrerar våra kvalitetssystem och även har visst ansvar för ekonomiska avstämningar. Du kommer att vara ordermottagare likväl som du även arbetar med våra leverantörer och med dem som kör ut våra produkter till restauranger och grossister. Självklart är du också en del av produktionen och hjälper till där det behövs.
Vi är övertygade om att du behärskar svenska i tal och skrift bra då du ofta pratar i telefon med såväl kunder som leverantörer.
Den vi söker har körkort och har koll på stockholmstrafiken för att kunna planera orderläggning.
Det är bra om du har erfarenhet från livsmedels eller bageribranschen och ha förståelse för varuflödet genom en sådan verksamhet.
Med andra ord bör du vara social, både tala och skriva bra svenska, ha körkort och du har god datavana (gärna jobbat med Fortnox). Vi utgår ifrån att du har arbetat med orderläggning tidigare. Du bör också vara van vid att arbeta med lagersystem.
Vi är idag drygt 10 anställda och vi har en familjär atmosfär på företaget så det som är viktigt förutom arbetsuppgifter är att du trivs att samarbeta med andra människor.
Arbetstiderna är normalt dagtid måndag till fredag 7:30-16:30.
Anställningen påbörjas snarast när vi hittat rätt kandidat.
Välkommen att söka om du tror dig ha den rätta kompetensen, men läs ansökan ordentligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@goutera.se Arbetsgivarens referens
