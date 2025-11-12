Administratör
Vill du vara en del av ett viktigt uppdrag där du får möjlighet att utvecklas? Då finns nu en möjlighet att söka sig till Markstridsskolan, som söker administratör till sin utvecklingsenhet.
Utvecklingsenheten MSS utvecklingsenhet ansvarar för utveckling av förband med dess organisation, materiel, metoder, publikationer och personal. Detta inom en mängd olika områden. Några exempel på utvecklingsområden är utvecklingen av soldatens personliga utrustning, flertal av Försvarsmaktens bepansrade fordonssystem, kommunikationsutrustning för olika delar av FM, ledningsmetoder, framtagning av reglementen och handböcker samt utveckling av ett flertal av arméns olika vapensystem. I arbetet ingår ett omfattande stöd till Försvarets Materielverk samt deltagande i studie- och försöksverksamhet.
Enheten består av en enhetsledning och sex avdelningar som arbetar inom de olika utvecklingsområdena. Enheten är geografiskt placerad både i Skövde och i Kvarn.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som administratör är omväxlande och tidvis i högt tempo. Som administratör kommer du vara ett chefsstöd och samtidigt ett administrativt stöd åt enhetens ledning och åt avdelningscheferna. Det innebär att bl.a. att hantera löpande dokumentation och uppföljning. Vidare även att hantera delar av Försvarsmaktens digitala stödsystem samt göra bokningar och beställningar.
Exempel på arbetsuppgifter
• leder enhetens administrativa metoder och utveckling, som ex vis genomför bokningar och beställningar i Försvarsmaktens stödsystem.
• stödjer enhetens förvaltningsverksamhet genom verksamhetsuppföljning, säkerhetsprövningar, förbandsprotokoll.
• stödjer dokumentation och stödjer uppföljning inom projekt, prov och försök samt experiment inom enhetens ansvarsområde samt projektadministration.
• samordnar enhetens verksamhet gentemot FMV avseende ekonomi, offerter, kontrakt.
• leder enhetens Emilia-verksamhet avseende uppföljning och utveckling.
• stödjer samordningen mellan olika aktörer inom egen enhets ansvar eller kontaktnät, MSS Stab/EkA/AST och FMV.
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg.
• Minst två års myndighetsadministration (dokumenterad)
• God datorvana med både systemförståelse och förmåga att hantera Officepaketet.
• Körkort B (manuell)
• Goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift.
Personliga egenskaper Vi söker dig som tycker om att ta ansvar, med en god överblick och ett helhetstänk. Du är strukturerad och har förmågan att prioritera. Du har ett driv och kan arbeta självständigt, du tycker om att se till att saker och ting blir gjorda. Du har en hög vilja att utvecklas med nya kunskaper, färdigheter och uppgifter. Du är lätt att samarbeta med och du skapar goda relationer både internt och externt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens stödsystem PRIO; VIDAR, Emilia.
• Kunskap om Försvarsmaktens organisation och verksamhet.
• Utbildning inom Projektadministration.
• Förmåga att uttrycka sig i engelska språket.
• Genomförd värnplikt med godkända betyg alternativ godkänd GMU eller anställning GSS/K.
Anställningen
• Tjänstgöringsform: tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
• Arbetsort: Skövde, men resor med övernattning kan förekomma.
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Befattning: Civil
• Arbetstid: Dagtid, men arbete på kvällar och helger kan förekomma.
• Tjänsteresor: Förekommer både nationellt och internationellt.
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Övlt Fredrik Fant von Haugwitz, 070-655 02 07
Information om rekryteringsprocessen
HR-Generalist Victoria Jungert, 070- 265 54 69
Fackliga företrädare Nås via växeln 010-82 65 000
OFR/O Freddy Wozny
OFR/S Dahlman Britt
SEKO Crister Florin
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-28. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
