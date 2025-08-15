Administratör
Linköpings universitet / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-08-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad administratör som vill bidra till att utveckla och stödja vår utbildningsverksamhet - både inom grundutbildning och forskarutbildning.
Om jobbet
Du ger administrativt stöd till lärare, studenter och doktorander. Exempel på arbetsuppgifter:
Grundutbildning:
• Kursadministration inklusive tentamenshantering och inrapportering av betyg.
• Administration av examensarbeten och uppsatser
• Arkivering
Forskarutbildning:
• Administrativt stöd till doktorander, handledare och studierektorer
• Resultatrapportering av doktorandkurser och administration av kursprogram
• Praktisk hantering vid disputationer och licentiatframläggningar
• Delaktighet i löpande verksamhet inom forskarutbildningen
Tjänsten innebär även att vara delaktig i utvecklingen av processer, rutiner och administrativa system. Arbetsuppgifterna kan variera över tid och du kan komma att ingå i olika arbetsgrupper.
Om dig
Arbetet kräver att du som person är du är självgående, noggrann och lösningsorienterad med ett genuint intresse för att ge högkvalitativ service. Du trivs med komplexa uppgifter, har lätt för att samarbeta och kommunicerar professionellt med olika delar av verksamheten. Du är trygg i din roll och bidrar aktivt till förbättringsarbete.
Vi vill att du har:
• Slutbetyg från treårigt gymnasium eller motsvarande
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office (särskilt Excel, Word och Outlook)
• Vana vid digitala samarbetsverktyg som Teams
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av utbildningsadministration inom högskola eller annan offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av arbete inom serviceyrket.
• Dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete av administrativa processer.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983, men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/ida
Anställningen är placerad vid Avdelningen för verksamhetsstöd, som är en av institutionens sex avdelningar och består av ca 30 medarbetare. Avdelningen har i uppdrag att ge professionellt stöd till kärnverksamhet, ledning och medarbetare inom områdena ekonomi, HR, registratur, ledningsstöd, institutions-, grundutbildnings- och forskarutbildningsadministration, inköp och lokaler. Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/ida/vs
Om anställningen
Tillsvidareanställning. Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda här.
Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 5 september 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Administrativ chef/avdelningschef
Annette Gelotte annette.gelotte@liu.se Jobbnummer
9460910