Administratör
Stockholms Universitet / Administratörsjobb / Stockholm
2025-08-15
Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet bedriver forskning och erbjuder utbildning inom ett flertal delområden, som allmän språkvetenskap, barns språkutveckling, datorlingvistik, fonetik och teckenspråk.
Institutionen hyser tre infrastrukturer, Fonetiklaboratoriet, Språkstudion och Stockholm University Brain Imaging Centre, SUBIC.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-lingvistik/.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att:
- hantera leverantörsfakturor och registrera nya leverantörer
- bokföringsordrar
- internfakturor samt ombokningar
- redovisning intrastat
- hantera felanmälningar i Serviceportalen och till Akademiska hus.
- registrera timanställdas löner
- månadsavstämningar vid lönekörning
- bistå expeditionen med diverse uppgifter vid behov
- kallelser till styrelsemöten samt föra protokoll
- hantera institutionens digitala närarkiv.
Även andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har mycket god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska
- har högskoleexamen inom relevant område
- har dokumenterad erfarenhet av serviceyrke
- har förmåga att kommunicera nyanserat och tillmötesgående, på telefon och i digitala kanaler
- har dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete
- självständigt kan prioritera och organisera egna arbetsuppgifter
- har erfarenhet av arbete vid statlig myndighet
- har mycket god datorvana.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunikation ur flerspråkigt perspektiv med talade och / eller tecknade språk samt om du har erfarenhet av arbete i universitetsmiljö med system som Raindance och Primula.
Personliga egenskaper
Då du dagligen ska hantera en stor variation av arbetsuppgifter, är det viktigt att du är flexibel, välstrukturerad och har förmåga att samarbeta konstruktivt på en mångsidig arbetsplats. För att lyckas i rollen behöver du vara service- och lösningsinriktad, och ha förmåga att prioritera bland frågor som uppstår. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser 75 % av heltid och är tidsbegränsad till tre månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av administrativ chef Elin Allzén, mailto:fornamn.efternamn@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Universitet

Arbetsplats
