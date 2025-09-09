Administrative Support Senior
Vi söker en serviceinriktad och lösningsorienterad System- och supportkoordinator till vår kund i Eskilstuna. I denna roll arbetar du nära våra kunder och partners och ansvarar för att ge stöd och support i våra digitala tjänster samt hantera tryckt material. Du kommer att ha en varierad roll där du både arbetar operativt med supportärenden och proaktivt i utvecklingen av våra system och processer.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Administrera och ge systemstöd för våra uppkopplade tjänster och tryckt material.
• Hantera supportärenden i olika system och tjänster med kundfokus.
• Hantera order och säkerställa korrekt kunduppsättning.
• Delta i övergången från äldre till nya plattformar.
• Utföra master data-rensning och matchning.
• Ansvara för onboarding av återförsäljare.
• Delta i olika migreringsaktiviteter, exempelvis utbildning och datahantering.
• Fakturering till återförsäljare.
• Arbeta med automatiseringsinitiativ.
Vem är du?
• Digital- och IT-intresserad med stark kommunikativ förmåga.
• Erfarenhet av Salesforce är meriterande.
• Serviceinriktad och gillar att stötta kunder.
• Öppen och flexibel, trivs med varierande arbetsuppgifter.
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Lagspelare som uppskattar samarbete och en rolig arbetsmiljö.
Om verksamheten
En spännande roll i en internationell miljö där du får möjlighet att utvecklas, bidra till effektiva lösningar och vara en viktig del av vår digitala resa.
En spännande roll i en internationell miljö där du får möjlighet att utvecklas, bidra till effektiva lösningar och vara en viktig del av vår digitala resa.
