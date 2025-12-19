Administrativ samordnare Vuxenutbildningen
2025-12-19
Vill du vara med och utveckla administrationen inom vuxenutbildningen? Vi söker nu en administrativ samordnare som trivs med ansvar, struktur och samarbete.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som administrativ samordnare blir du en del av ett engagerat team med administratörer och handläggare. Du ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra processer kring bland annat:
* Ansökningar och antagning
* Registrering, avbrott och förlängningar
* Betygskataloger och intyg
Du säkerställer att arbetet följer gällande rutiner och lagstiftning. Utöver samordningsansvaret arbetar du även operativt med ovanstående uppgifter. Rollen innebär ett strategiskt och proaktivt arbetssätt, där du har nära samarbete med rektorer och representerar gruppen i olika sammanhang.
Vi värdesätter ett professionellt bemötande gentemot kollegor, samarbetspartners och elever.
Vi erbjuder dig en stimulerande roll där du får kombinera operativt arbete med strategiskt ansvar, i en verksamhet som gör skillnad för människor varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har kunskap och eller erfarenhet av samordning och administrativt arbete och har god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift. Du har även god kunskap inom Microsoft 365 samt vana att arbeta i olika datasystem. Du trivs med att använda digitala verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetssätt.
Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet av projektledning och eller erfarenhet av att arbeta inom skolmiljö samt kunskap om lagar som styr arbetet inom vuxenutbildningen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en förmåga att:
* Planera och organisera ditt arbete väl. Du har lätt för att sätta upp mål och organisera resurser.
* Se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
* Följa instruktioner, procedurer och lagstadgade krav. Du förhåller dig till uppsatta tidplaner.
* Vara lösningsorienterad se alternativa lösningar på uppkomna problem.
* Skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, medborgare och elever.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
