Administrativ samordnare
Vård- och äldreförvaltningen är en av Borås Stads största förvaltningar.
Nu söker vi dig som vill vikariera som administrativ samordnare i förvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation!
Hälso- och sjukvårdsverksamheten består av cirka 300 sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, farmaceuter, undersköterskor och rehabiliteringsassistenter fördelade i tio hälso- och sjukvårdsteam. Ledningsfunktionen består av en verksamhetschef och elva enhetschefer varav en arbetar som chefsstöd med utvecklaruppdrag. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med fem erfarna administrativa samordnare. Tillsammans utvecklar vi den kommunala hälso- och sjukvården för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden!
Vi har våra kontor på Ramnåsgatan 1 som ligger i närheten av Centralstationen och Resecentrum med vackra Ramnaparken runt knuten.
Dina arbetsuppgifter
I din roll fungerar du som ett brett administrativt stöd till verksamhetens chefer. Samtliga samordnare har i grunden samma uppdrag och vi samarbetar i många gemensamma frågor. Utöver det har vi också egna specifika ansvarsområden.
Du planerar och organiserar arbetsflödet i samråd med cheferna. Exempel på arbetsuppgifter är att ansvara för personaladministration vid nyanställningar och att samordna, förbereda och hantera praktiska uppgifter kopplade till möten och utbildningar. Andra exempel på arbetsuppgifter är schemaläggning samt inventering och beställning av utrustning och material.
Du har löpande kontakt med interna och externa parter. Du är också en god ambassadör för verksamheten och du bidrar kontinuerligt till utveckling och förbättring av våra administrativa arbetssätt och rutiner.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som anställd inom Borås Stad ta del av flera personalförmåner, bland annat friskvårdsbidrag, fri entré till kommunens friluftsgårdar, simhallar och äventyrsbad och gratis kaffe/te.
För att underlätta att kombinera arbete och privatliv tillämpar vi flextid när arbetet tillåter.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning alternativt KY-utbildning (minst 1-årig) med inriktning mot administration, alternativt flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet inom administration/samordning, gärna inom vård- och omsorgsområdet.
För att lyckas i tjänsten krävs att du har god IT- och systemvana. Erfarenhet av Heroma, Tes, Viva, TimeCare-pool och Agresso meriteras liksom erfarenhet inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård.
Du är serviceinriktad och flexibel och du trivs med att ha mycket på gång samtidigt samt hantera många kontaktytor. God samarbetsförmåga, öppen och positiv inställning och ett helhjärtat engagemang ser vi också som nödvändigt för tjänsten.
Det är viktigt att du är strukturerad och självgående samt att du har mycket god förmåga att planera och prioritera, och kunna omprioritera när förutsättningarna förändras med kort varsel. Detta är särskilt viktigt eftersom rollen är självständig och eftersom arbetsbelastningen och arbetstempot i perioder kan vara mycket högt. Du behöver ha kapacitet att kunna jobba snabbt och hantera flera arbetsuppgifter parallellt utan att det påverkar kvaliteten.
