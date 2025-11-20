Administrativ Projektkoordinator - Regulatoriskt Projekt
Vi söker en junior Administrativ Projektkoordinator som vill vara navet i ett regulatoriskt projekt och säkerställa ordning, struktur och smidiga flöden. Rollen passar dig som trivs med administration, koordinering och att stötta projektledare och team i det dagliga arbetet.
Om rollen
Som Administrativ Projektkoordinator är du ett viktigt stöd i projektets praktiska och administrativa delar. Du ansvarar för dokumentation, kommunikation och koordinering - och bidrar till att projektet hålls organiserat, effektivt och i rätt riktning.
Arbetsuppgifter
Mötesadministration: boka möten, ta fram agendor/material, föra mötesprotokoll, följa upp actions
Dokumenthantering: samla, strukturera och arkivera analyser, planer och avtal
Resurs-, tids- och budgetstöd: följa upp tidsplaner, resursanvändning, fakturor och utgifter
Stöd till projekt- och workstream leads: utveckla mallar, stötta med utbildningsmaterial, presentationer m.m.
Kommunikation: vara kontaktpunkt för projektet och säkerställa informationsflöden internt och externt
Kvalifikationer
Mycket god administrativ och organisatorisk förmåga
Kommunikativ, serviceinriktad och självgående
Erfarenhet av regulatoriska projekt är meriterande
Kunskap om Solvency II, IRRD eller BRRD är ett plus
Goda kunskaper i Teams, Microsoft Office och projektverktyg
Flytande svenska
Roll: Administrativ Projektkoordinator (Junior) Plats: Stockholm Distansarbete: Nej Omfattning: 40% (16 h/vecka) Uppdragsperiod: 21 nov 2025 - 31 dec 2026 Språk: Svenska (expert) Sista dag att ansöka är 21 nov 2025, 23:59
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
