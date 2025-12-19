Administrativ chef till Tingdammsskolan
2025-12-19
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara en del av att skapa varje elevs bästa skola? Nu har du chansen att söka tjänsten som administrativ chef på Tingdammskolan!
Som administrativ chef på Tingdammskolan leder du det administrativa arbetet och du arbetar med bland annat SBA, samverkansavtal, APT, årshjul, lokaler, system med mera. Du hanterar mycket extern och intern kommunikation, olika program och du arbetar med kvalitet både internt och externt.
Som administrativ chef ansvarar du för att leda, utveckla och organisera det administrativa arbetet i verksamheten. Vidare så arbetar du med att ta ut statistik och uppföljningar och är väl insatt i budget och intern/ extern kommunikation.
Du ingår i skolans ledningsgrupp som består av rektor och två biträdande rektorer och din närmaste chef är rektor på skolan. Du kommer leda och vara chef för ca 13 medarbetare som skoladministratör, vaktmästare och elevassistenter.
I uppdraget ingår även samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och andra skolenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig med en akademisk utbildning på minst 180 högskolepoäng med 30 hp pedagogik. Det är meriterande om du gått något ledarutvecklingsprogram eller ledarutbildning.
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerade administrativa arbetsuppgifter och även erfarenhet av att arbeta i olika IT-system. Det är ett krav att du har pedagogisk insikt och erfarenhet av minst tre års elevnära arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap och av personalansvar.
Vi söker dig som är ansvarstagande, pålitlig, teamorienterad och tillmötesgående. Du behöver vara samarbetsvillig men också intresserad av ledarskap och motiverad av att leda. Vidare så är du anpassningsbar och öppen för nya idéer och erfarenheter.
Är det dig vi söker?
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Tingdammsskolan är en F-6 skola med 553 elever som ligger i Oxie med fantastiska möjligheter som naturslingor, grönområden, samt rymliga och fräscha lokaler. Vi arbetar för att vara en skola för alla. Vår vision är att både elever och personal ska se fram emot att komma till skolan varje dag. Med nya fina lokaler med separat arbetsrum och fritidshemsrum på varje avdelning och med naturen runt knuten finns det goda förutsättningar för att skapa undervisning med god kvalitet.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Ersättning
