Administrativ chef till Abrahamsbergsskolan
2025-10-31
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Abrahamsbergskolan är en skola med höga studieresultat och en skola att trivas i.
Vi har en välfungerande struktur med ett gott systematiskt kvalitetsarbete. Tillsammans skapar vi en skola där elever och medarbetare trivs.
Vi jobbar utifrån mottot "Trygghet och Kunskap". Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet. Vår vision är att vara en av Stockholms bästa skolor på att utveckla våra elever utifrån sina förutsättningar.
Från och med augusti 2026 och cirka två år framåt kommer vår skolbyggnad att renoveras. Under den tiden bedriver vi vår verksamhet i St:Jacobis lokaler i Vällingby.
Läs mer om oss Abrahamsbergsskolan, F-9 - Stockholms stad
Vi erbjuder
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag.
Din roll
Som administrativ chef har du en nyckelroll i skolans ledning. Du ansvarar för budgetarbete, ekonomisk planering och uppföljning samt fungerar som ett viktigt stöd till rektor genom att analysera ekonomiska resultat och tydliggöra sambanden mellan kvalitet, personal och ekonomi. Rollen innebär även ett övergripande ansvar för diarieföring och arkivering, samordning av systematiskt arbetsmiljöarbete, lokal-, miljö- och säkerhetsfrågor, avtalshantering och eventuella upphandlingar.
Du ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och biträdande rektorer. I rollen ingår ansvar för ekonomi, verksamhet och personal för en mindre grupp medarbetare inom administration, vaktmästeri och eventuellt kökspersonal.
I denna roll är vi även öppna för dig som söker en deltidstjänst och pratar gärna vidare om tjänstgöringsgrad och innehållet utifrån tjänstens omfattning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet
chefserfarenhet med medarbetaransvar inom ett för tjänsten relevant område
erfarenhet av arbete med prognoser, budget- och budgetuppföljning inom en politisk styrd organisation
god digital kompetens och förmåga att arbeta i olika system.
Meriterande för tjänsten är:
erfarenhet av Stockholm stads ekonomiska och administrativa system (Hypergene, LISA, Agresso, BER, eDok, Infomentor, Chemsoft)
kunskap om och erfarenhet av skolans organisation och digitalisering.
Vi söker dig som har mycket god samarbetsförmåga och kommunicerar med andra på ett lyhört, tydligt och smidigt sätt. Du har förmågan att se din roll och ansvar, men också ta hänsyn till helheten och det större perspektivet vid beslutsfattande. Du har en
ekonomisk medvetenhet, är mål- och resultatorienterad samt utvecklingsinriktad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
