Administrativ chef
2026-02-19
Fysikum är en av Stockholms universitets stora institutioner.
Fysikum är en av Stockholms universitets stora institutioner.

Personalen består av cirka 230 personer, inklusive doktorander, och den ekonomiska omslutningen är ungefär 300 milj kr. I budgeten utgörs närmare 50% av intäkterna av externa forskningsbidrag. Många forskare har egna kontrakt och vid institutionen finns cirka 200 projekt vars ekonomi följs upp separat. Fysikum är lokaliserat till AlbaNova Universitetscentrum. Verksamheten är präglad av mycket internationellt samarbete med många utländska gäster. Fysikum bedriver omfattande undervisning inom grund- och forskarutbildning. Mer information om institutionen finns på http://www.su.se/fysikum.

Dina arbetsuppgifter
Som administrativ chef på Fysikum har du ett brett ansvarsområde. Den administrativa chefen är direkt underställd prefekt, ingår i institutionens ledningsgrupp och har ett delegerat ansvar att leda och samordna institutionens centrala administrativa arbete. Du ansvarar för att utveckla och stödja medarbetarna i den administrativa gruppen som arbetar inom bland annat ekonomi, personal- och utbildningsadministration, kommunikation, IT, diarie- och arkivhantering. I din grupp ingår 15 medarbetare.
En central del i ditt arbete är att upprätta budget, göra ekonomiska uppföljningar, prognoser och bokslut samt vara föredragande för institutionens styrelse i ekonomifrågor.
Du har också ett övergripande ansvar för institutionens administrativa processer och för att centrala regler och direktiv följs, liksom ett särskilt ansvar vara ett stöd i prefektens arbete med strategisk ekonomisk planering. Du har ett nära samarbete med prefekt i verksamhetsplanering-, informations- och uppföljningsfrågor. Du ansvarar tillsammans med prefekt för institutionens systematiska arbetsmiljöarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- Akademisk examen inom ekonomi eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Flerårig erfarenhet som chef med ansvar från liknande arbetsuppgifter.
- Flerårig erfarenhet av både operativt och strategiskt arbete med ekonomiska frågor.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande
- God kännedom om systemen Raindance och Primula.
- Erfarenhet från statlig sektor.
- Särskilt meriterande är erfarenhet från högskolesektorn. Dina personliga egenskaper
Som person är du prestigelös, tydlig och en skicklig relationsbyggare med förmåga att skapa ett gott arbetsklimat genom ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap. Du är trygg i din ledarroll och har ett genuint intresse för personal- och arbetsmiljöfrågor och ett starkt engagemang för att utveckla team och samarbeten.
Vidare är du välstrukturerad och analytisk. Du har mycket god samarbetsförmåga, då ditt arbete innebär nära kontakter med alla medarbetare vid institutionen samt universitetets centrala förvaltning. Vi förutsätter att du har ett intresse för högre utbildning och forskning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av prefekt Tony Hansson, tfn 08-5537 8645, mailto:thansson@fysik.su.se

Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
