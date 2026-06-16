Administrativ Assistent till vår kund i Örebro
Örebro Jobb AB / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-06-16
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Om jobbet
Vi söker nu en engagerad och strukturerad administratör som vill arbeta nära våra kunder och deras nätverk inom vår verksamhet. Det här är en roll för dig som trivs i en central funktion där relationer, förtroende och ordning är lika viktiga.
Om rollen
Som administratör är du en nyckelperson i verksamheten. Du är ofta den första kontakten för våra kunder och samarbetspartners och ansvarar för att kommunikationen är tydlig, professionell och förtroendeingivande. Rollen kombinerar kundkontakt med administrativa uppgifter och kräver både ett varmt bemötande och en stark organisatorisk förmåga.
Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen innebära:
Skapa trygghet genom god kommunikation
Hantera administration kopplat till LSS-assistans
Arbeta strukturerat och effektivt med flera parallella ärenden
Samverka med kollegor och externa aktörer
Stötta ledningen med allmän administration
Vi söker dig som:
Är mycket skicklig på kommunikation, både muntligt och skriftligt
Har en naturlig förmåga att skapa förtroende och goda relationer
Är noggrann, strukturerad och trivs med administrativa arbetsuppgifter
Arbetar självständigt men har lätt för samarbete
Har ett lösningsorienterat förhållningssätt och god organisationsförmåga
Mycket god datorvana med särskilt inom Microsoft Excel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: orebrojobb@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Jobb AB
(org.nr 559352-3821) Jobbnummer
9966048