Administrativ assistent till Stöd och omsorg
2026-02-19
Sektionen Stöd och omsorg ansvarar för verksamheter inom kommunen som riktar sig till individer med olika former av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. I vår sektion bedrivs boenden, boendestöd, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagning m.m. Det närmsta teamet består av sektionschef, nio enhetschefer samt tre administrativa assistenter som ger stöd till chef. De administrativa assistenterna och enhetschefer sitter i gemensamma lokaler vilket ger goda förutsättningar till samarbete och kollegialt lärande.
Är du en serviceinriktad och strukturerad person som trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter inom området administration? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som administrativ assistent utgör du en serviceinriktad stödfunktion för våra chefer inom sektionen. Dina arbetsuppgifter är främst riktade mot personaladministration - bemanning och schemaläggning samt ekonomiadministration - fakturahantering och beställningar. Andra förekommande arbetsuppgifter är posthantering, diarieföring, sekreterare vid möten och andra vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter.
Du har även en aktiv roll i att omvärldsbevaka och utveckla arbetssätt, samt bidra med idéer och ansvara för våra dokument i ledningssystemet. Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett meningsfullt arbete där struktur, service och utveckling står i fokus. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid, beroende på omvärldsfaktorer, interna förändringar eller andra förändrade förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en administrativ utbildning alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare arbete inom funktionsstöd eller liknande verksamhet är meriterande. Vi ser gärna att du har god kunskap om schemaläggning och bemanning. Du har god digital vana och kan hantera olika system som krävs för uppdraget.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Ansvarstagande: Du tar självständigt ansvar över dina arbetsuppgifter och strukturerar ditt arbetssätt samt driver egna processer vidare.
Serviceinriktad: Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett intresse att hjälpa andra och leverera på lösningar på problem som uppstår.
Flexibel: Du kan anpassa dig mot ändrade omständigheter oh trivs i en händelserik arbetsmiljö.
Strukturerad: Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, samt sätter upp och håller tidsramar.
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Dessutom skapar du kontakter och underhåller interna samt externa relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
OM ARBETSPLATSEN
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med människor genom livets alla delar och skapar bättre förutsättningar för människors livskvalité. Förvaltningen består av hemtjänst, särskilt boende, stöd och omsorg, myndighetsarbete för äldre och funktionsnedsatta, bemanning, samt hälso- och sjukvård. Som en del av förvaltningen får du vara med och göra Tranås bättre för våra kommuninvånare genom att ge stöd i deras vardag.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Sektionschef
Emmie Bjerkander emmie.bjerkander@tranas.se 0140-68747 Jobbnummer
9751767