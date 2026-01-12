Administrativ assistent till IFO Myndighet
Svenljunga Kommun / Administratörsjobb / Svenljunga Visa alla administratörsjobb i Svenljunga
2026-01-12
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenljunga Kommun i Svenljunga
, Borås
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa en myndighetsutövning där individens behov står i centrum och där samverkan och kvalitet går hand i hand? Nu söker vi en engagerad administrativ assistent till vår myndighetsavdelning då en av våra kollegor ska gå vidare till andra uppdrag.
Individ- och familjeomsorgens myndighetsavdelning består av cirka 35 medarbetare och ansvarar för myndighetsutövning inom områdena barn och unga, LSS, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, skadligt bruk - och beroende, våld i nära relation, äldre samt uppdragstagare. Våra adminstrativa assistenter är viktiga stödfunktioner till hela enheten.
Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för våra invånare att kunna leva självständigt, med rätt stöd i rätt tid. I Svenljunga kommun har vi den lilla kommunens fördelar: korta beslutsvägar, närhet till kollegor och en stor möjlighet att påverka ditt arbete.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har en naturlig känsla för service och gillar att skapa en positiv upplevelse. Du är strukturerad och ordningsam, trivs med att ha kontroll på detaljer och är flexibel och lösningsorienterad. Du tar initiativ och får saker att hända.
Du kommer att ha varierade arbetsuppgifter inom ditt ansvarsområde. Du hanterar kommunens dödsboärenden. I din roll ingår också att vara ett stöd för våra medarbetare i olika IT- fakturerings- och personalsystem, begära och lämna ut handlingar, hantera registerförfrågningar och utdrag, arkivering och gallring samt vara en central del av introduktionen av nya medarbetare på enheten. Du kommer vara såväl chefsstöd som enhetsstöd.
Du arbetar i en bred och flexibel roll och kommer ha kontakt med olika enheter, socialsekreterare, interna och externa samverkanspartners samt leverantörer.
Du får även vara beredd på att det ibland kan komma nya uppgifter som behöver lösas med kort varsel. Du kommer att ha ett omväxlande arbete med fokus på att ge ett kvalificerat administrativt stöd till förvaltningens socialsekreterare inom ramen av handläggningsprocessen.Kvalifikationer
Du har relevant utbildning, exempelvis som socialadministratör, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av administrativt arbete samt av att arbeta i verksamheter som omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Eftersom kommunikation och dokumentation är centrala delar av rollen har du mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Rollen kräver god kunskap och förståelse för offentlig förvaltning. Erfarenhet av liknande arbete och av verksamhetssystemet Combine är meriterande. Du har även god datorvana.
Som person är du serviceinriktad, lösningsfokuserad och har en stark vilja att hjälpa andra. Du är prestigelös, administrativt skicklig och trygg i sociala sammanhang. Du är strukturerad, arbetar effektivt och noggrant samt har god förmåga att koordinera och skapa förtroendefulla relationer i enlighet med gällande beslut och riktlinjer.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga kommun
(org.nr 212000-1512) Kontakt
Enhetschef IFO Myndighet
Malin Sjöberg malin.sjoberg@svenljunga.se 0325-18415 Jobbnummer
9677588