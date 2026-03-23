Administrativ assistent inom Arbetsmarknadsstöd i Östersund
Försäkringskassan / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-03-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Östersund
, Sollefteå
, Kramfors
, Sundsvall
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Dokumentation, administration samt internt och externt samarbete
Som administrativ assistent inom Aktivitetsstöd och Etableringsförmåner ger du administrativt stöd till ledningsgruppen som består av 9 personer och bidrar till att chefernas vardag fungerar smidigt. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten och i arbetet tar du egna initiativ till förbättring.
I arbetet hanterar du mötesdokumentation, personaladministration, behörigheter och inköp. Du koordinerar och följer upp aktiviteter inom arbetsmiljö, verksamhetsplanering, konferenser med mera. Tjänsten innebär också arbete med diarieföring och du assisterar chefen med bland annat attestering av fakturor och statistikuppföljning. Du samarbetar med och är kontaktperson åt andra verksamheter både internt och externt. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• identifierar snabbt problem och löser dessa på ett relevant sätt.
Det är meriterande om du
• har goda kunskaper i Officepaketet
• har erfarenhet av administrativt arbete
• har kunskap om förvaltningslagen
• har erfarenhet av handläggning i någon av våra förmåner.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-03-23Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Östersund.
Intervjuer kommer att äga rum fysiskt på plats i Östersund under onsdagen den 15 april 2026.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Helena Westin, 010-114 13 69 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Lisa Berglin, lisa.berglin@forsakringskassan.se
, 010-113 45 08 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Åsa Ahlström, 010-118 25 59, Saco-S: Matti Norrby, 010-111 84 76, Seko: Grundström Eliza, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 7 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
Jobbnummer
9812351