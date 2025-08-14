Administration och service på Carilo Fastighetsförvaltning
Carilo Fastighetsförvaltning söker en engagerad och serviceinriktad person för en administrativ tjänst på deltid, där fokus ligger på att hantera felanmälningar, ha kontakt med hyresgäster, viss städning förekommer, samt stödja verksamheten med kundservice och försäljning av våra tjänster.
Vi erbjuder en varierande roll där ingen dag är den andra lik, och vi söker dig som trivs med att arbeta brett och flexibelt.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Hantera felanmälningar och agera som kontaktperson gentemot hyresgäster.
Vara länken mellan våra kunder och våra tjänster, med viss del försäljningsfokus.
Administrativa uppgifter som kan innefatta allt från dokumenthantering till uppföljning av ärenden och städ.
Meriterande kompetenser (ej krav):
Kunskaper i Excel för att kunna hantera enklare databehandling och uppföljning.
Intresse och erfarenhet av design, foto, webbutveckling för att kunna stötta i mindre projekt.
Erfarenhet av fakturering och bokföring för att kunna avlasta ekonomiavdelningen vid behov.
Vi söker dig som är driven, flexibel och har lätt för att samarbeta i en dynamisk miljö. Du är kommunikativ och uppskattar att ha en varierande arbetsdag där du ibland får vara problemlösare och ibland säljare.
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vänliga hälsningar,
Carilo Fastighetsförvaltning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: carlos@carilo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontor och servicemedarbetare". Arbetsgivare Carilo
