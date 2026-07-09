Accounts Payable Assistant till Mycronic
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2026-07-09
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Accounts Payable Assistant
Tillsammans med Mycronic söker Newr nu en erfaren Accounts Payable Assistant till Mycronics finansavdelning i Täby. I den här rollen blir du en del av ett sammansvetsat team om tre personer, där samarbete, ständiga förbättringar och hög kvalitet genomsyrar det dagliga arbetet.
Om rollen
Som Accounts Payable Assistant spelar du en viktig roll i att säkerställa effektiva och kvalitativa leverantörsreskontraprocesser, samtidigt som du bidrar till den fortsatta utvecklingen av arbetssätt och rutiner. Du kommer att arbeta nära kollegor inom Finance, Sourcing och Warehouse samt ha löpande kontakt med leverantörer världen över.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Hantering av inkommande leverantörsfakturor i Medius.
Kontering och distribution av omkostnadsfakturor.
Trevägsmatchning av varufakturor, inklusive utredning av avvikelser i samarbete med Sourcing- och Warehouse-avdelningarna.
Kontakt med leverantörer gällande obetalda fakturor, kontoutdrag och andra frågor kopplade till leverantörsreskontran.
Hantering av leverantörsbetalningar.
Systemadministration i Medius.
Bidra till kontinuerliga förbättringar inom Accounts Payable-processen.Publiceringsdatum2026-07-09Profil
Vi söker dig som trivs i en samarbetsinriktad miljö, tar ansvar för ditt arbete och har ett genuint intresse för att utveckla effektiva ekonomiprocesser.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst fem års erfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra.
Erfarenhet av Medius eller annat elektroniskt fakturaflödes- och attestsystem.
God erfarenhet av trevägsmatchning.
Erfarenhet från en internationell organisation.
Förmåga att samarbeta med olika funktioner inom verksamheten.
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av M3 och/eller Medius.
Om Mycronic
Mycronic är ett globalt högteknologiskt företag som i över 50 år har varit med och drivit elektronikindustrin framåt. Vi fortsätter att växa och stötta kunder inom allt fler branscher och det vi gör formar teknologier som präglar framtidens samhälle, hur vi lever våra liv idag – och imorgon.
Nu söker vi fler som vill vara med och stärka våra engagerade och drivna team, som befinner sig i teknikens framkant. Hos oss arbetar du i en öppen, flexibel och samarbetande miljö där du får jobba nära ledande experter och ta dig an utmanande projekt som gör idéer till verklighet och får morgondagens elektronik att komma till liv.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Täby, Stockholm
Läs mer om Mycronic och hur det är att arbeta hos dem på deras karriärsida: https://www.mycronic.com/career/.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Mycronic med Newr. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maja Klint på maja.klint@newr.se
. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8031985-2095623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newr AB
(org.nr 559230-2615), https://career.newr.se
Olof Palmes gata 11 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Newr Jobbnummer
9998756