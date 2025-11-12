Accounting Assistant till Axis Communications i Lund
2025-11-12
Vi söker dig som trivs med att arbeta i en roll där noggrannhet och struktur är en del av vardagen, på en arbetsplats med en öppen och inkluderande företagskultur. Du har en avslutad utbildning inom ekonomi och tidigare erfarenhet av ekonomiadministration. Tjänsten är ett föräldravikariat som sträcker sig till september 2027. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vi letar efter en engagerad och prestigelös kollega som hjälper företaget att bygga vidare på sin framgång. Bolaget erbjuder en mångkulturell arbetsplats med en öppen företagskultur. Du kommer att tillhöra Accounts Payable-teamet och redan från dag ett får du möjlighet att bidra med din kompetens i ett företag som tror på innovation och den enskilda individen.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett stort innovativt bolag med öppen företagskultur.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
Dina arbetsuppgifter
• Genomföra filbetalningar samt manuella betalningar
• Hantering av kontering gällande några av de koncerninterna fakturorna
• Hantering/avstämning av vissa poster under månadsboksluten
• Hantera påminnelser och krav relaterat till leverantörsreskontran
• Svara på frågor via mail och telefon internt och externt
• Avlasta med övrig ekonomiadministration på avdelningen vid arbetstoppar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasial utbildning samt en YH/KY inom ekonomi eller inom universitet/högskola
• Har något års erfarenhet från liknande roll
• Har arbetat med ekonomiadministration tidigare
• Är obehindrad i svenska i tal och skrift då viss intern kommunikation sker på språket samt i engelska då det är företagets koncernspråk
• Har goda kunskaper i Excel
• Har god vana av att arbeta i system
Som person är du strukturerad och har vana av att organisera och prioritera mellan dina arbetsuppgifter samt besitter en känsla för detaljer. Du är van vid att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och avslutar det du påbörjar. Vidare visar du stort engagemang i din roll och relaterar till din omgivning på ett prestigelöst och lyhört sätt.
Övrig information
• Start: Februari 2026
• Omfattning: Heltid
• Placering: Lund - Varje vecka har man möjlighet att arbeta hemifrån en dag (bortsett från onsdagar, då arbetar teamet från kontoret)
• Detta är ett konsultuppdrag fram till september 2027, vilket innebär att du kommer bli anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Axis.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om Axis här!
