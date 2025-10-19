Account Manager till växande mediehus
2025-10-19
Talent & Partner AB söker en Account Manager till ett snabbt växande mediehus.
Om rollen:
Du arbetar nära kunder och interna team för att utveckla långsiktiga samarbeten. Rollen innebär ansvar för både befintliga och nya kunder, med fokus på digitala kampanjer och medielösningar.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Ansvara för kundportföljer och budget.
Skapa och sälja koncept och kampanjer anpassade för kunden.
Bygga långsiktiga relationer med kunder och byråer.
Samarbeta med marknadsförare, projektledare och strateger.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning inom media.
Är strategisk, analytisk och relationsfokuserad.
Har erfarenhet av native annonsering och/eller branded content.
Behärskar svenska och engelska flytande.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på 100%.
Spännande utvecklingsmöjligheter och internationell arbetsmiljö.
Konkurrenskraftig lön med provision.Så ansöker du
Via work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
