Account Manager till Sensor Control Nordic AB i Malmö

Vill du vara med och driva försäljningen hos en växande aktör inom industrin? Är du en relationsskapande säljare som trivs med att utveckla långsiktiga kundrelationer och skapa nya affärer? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som Account Manager hos SCN inom Factory Automation blir ditt huvuduppdrag att skapa tillväxt genom försäljning. Du ansvarar för att bearbeta nya och befintliga kunder och partners, där du på ett affärsmässigt sätt identifierar och kontaktar potentiella kunder samtidigt som du på ett professionellt sätt tar hand om befintliga relationer. Räkna med ca 30 % nykundsbearbetning.
Du driver hela försäljningsprocessen - från prospektering och första kontakt till förhandling, avtal och uppföljning - och arbetar alltid med snabb återkoppling för att säkerställa hög kundnöjdhet och att stänga affärer. I rollen ingår även att planera och genomföra kampanjer och säljaktiviteter tillsammans med produktchefer, delta på mässor och utställningar samt ta hand om leads på ett professionellt sätt. Genom att uppdatera vårt CRM-system med rätt information om kunder, projekt och affärer bidrar du till en strukturerad och resultatorienterad försäljningsorganisation. Ditt distrikt kommer att vara Skåne, Blekinge och Småland och du bör räkna med 30-40 övernattningar per år.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, affärsmässig och resultatorienterad och du har en hunger för att vinna nya kunder och stänga affärer. Du har en stark tävlingsinstinkt och du är trygg i att självständigt driva hela säljcykeln och du har förmågan att se möjligheter. För att lyckas i rollen har du erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning inom industri eller teknik. Du har en vass kommunikativ förmåga, ett lösningsorienterat arbetssätt och tillräcklig teknisk förståelse för att snabbt sätta dig in i kundens behov och matcha det med rätt lösningar.
Hos SCN blir du en nyckelspelare i ett expansivt bolag där vi värderar driv, resultat och affärsmässighet. Vi erbjuder dig en central roll i vår fortsatta tillväxt, ett konkurrenskraftigt sortiment av produkter och system samt goda möjligheter till kompetensutveckling inom försäljning och teknik. Här får du stort eget ansvar och förtroende - samtidigt som du har stöd från kollegor som delar din hunger efter framgång.
Om verksamheten
Sensor Control Nordic AB är en oberoende leverantör av komponenter och system inom området industriautomation. Vi ägs sedan 2017 av Addtech, en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern med ca. 3 000 medarbetare i drygt 150 dotterbolag och med en årsomsättning om drygt 11 miljarder SEK. Vår vision på Sensor Control Nordic AB är att bli Nordens ledande oberoende leverantör av komponenter och system till maskinbyggare. Basen ligger i Stockholm och kontor finns i Malmö, Helsingfors, Tallinn, Birmingham och Shanghai. Vårt kundfokus har vi lagt på medelstora och stora maskinbyggare. För att kunna erbjuda våra kunder absolut bästa service och support, har vi valt att utforma vårt produktsortiment baserat på våra kunders behov. Med ett 40-tal olika partners, som alla är specialister inom sitt område, har vi byggt upp ett slagkraftigt produktsortiment. Läs mer om oss på: www.scn.se Så ansöker du
Tycker du att detta verkar intressant? Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan, utan sök tjänsten redan idag via vår hemsida, www.dreamwork.se
Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mahlin Granelli Glyré på mahlin.glyre@dreamwork.se
