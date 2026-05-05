Account Manager till Proxify
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du jobba i ett bolag där tempot är högt, beslutsvägarna korta och där du själv styr mycket av hur, var och när du jobbar? Här får du en roll med stor frihet under ansvar, i en miljö där du på riktigt gör skillnad i kunders tekniska utveckling.
Nu söker vi en Account Manager till ett av Europas snabbast växande techbolag, en roll för dig som vill kombinera affär, relation och teknik i en internationell och flexibel arbetsvardag.
Här får du en roll där du ansvarar för hela affären, från första kontakt till avslut och långsiktigt partnerskap. Du jobbar både med befintliga kunder och med att skapa nya affärsmöjligheter.
Du kliver in i ett bolag där du förväntas vara proaktiv, se möjligheter och driva affären framåt. Affärerna rör sig snabbt, ibland kan du gå från behov till presentation samma dag.
Du arbetar nära interna team för att säkerställa rätt matchning mellan kund och utvecklare, och är med hela vägen från första möte till onboarding och uppföljning.
I rollen som Account Manager kommer du bland annat att:
Driva kundmöten och förstå affärs- och utvecklingsbehov
Prospektera och identifiera nya affärsmöjligheter
Ansvara för hela säljprocessen från första kontakt till avslut
Matcha kundens behov med rätt teknisk kompetens
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Följa upp leveranser, onboarding och affärsutveckling
Därför vill man arbeta för Proxify:
En flexibel arbetsvardag med frihet under ansvar och möjlighet att arbeta remote
Högt tempo och korta beslutsvägar
Internationell miljö med kollegor över hela världen
Stora utvecklingsmöjligheter i ett bolag i kraftig tillväxt
En kultur som präglas av ödmjukhet, driv och samarbete
Personprofil
Vi letar efter dig som gillar affärer, tempo och att ta eget ansvar. Du väntar inte på nästa steg, du driver det!
Du trivs i en miljö där mycket händer, där alla dagar inte ser likadana ut och där du får använda både ditt affärssinne och din tekniska förståelse.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Har förståelse eller intresse för tech och systemutveckling
Är självgående, nyfiken och lösningsorienterad
Är relationsskapande och förtroendeingivande
Kommunicerar obehindrat på engelska
Det är meriterande om du tidigare har arbetat nära utvecklingsteam eller sålt tekniska tjänster.Publiceringsdatum2026-05-05Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Flexibel, ingen klassisk 8-17 kultur
Plats: Stockholm / Remote
Resor: Förekommer, ca 1-2 per månad
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på 073-353 75 10.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Företagspresentation
Proxify är ett ledande, globalt nätverk av noggrant utvalda och kvalificerade tech talanger inom mjukvara, data och AI, utformat för att snabbt hjälpa företag att skala upp sina tekniska team med världsledande expertis. Varje månad ansöker 20 000 personer till nätverket, men endast 1% blir antagna.
Genom att leverera perfekta matchningar på i genomsnitt två dagar och stötta med personlig service hela vägen, erbjuder Proxify den snabbhet, kvalitet och flexibilitet som efterfrågas av innovativa företag. Med Proxify kan du enkelt förstärka ditt befintliga team eller bygga ett nytt utan att anställa, och du slipper såväl krånglig administration som onödiga risker.
Proxify grundades 2018 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nätverket består idag av drygt 5 000 experter från över 90 länder, med mer än 500 olika tekniska kompetenser. Bland de drygt 2 000 kunderna världen över finns ledande företag som King, Electronic Arts, Electrolux, Education First och PwC. År 2025 kvalade Proxify in på Financial Times lista över de 1 000 snabbast växande företagen i EMEA-regionen - där vi rankades som nummer tre i Sverige - och 2023 tog vi plats på Deloittes lista "Fast 50 Sweden". Så ansöker du
