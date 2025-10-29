Account Manager till kund i Eskilstuna

Arena Personal Sverige AB / Säljarjobb / Eskilstuna
2025-10-29


Visa alla säljarjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Köping eller i hela Sverige

Nu söker vi dig som vill utvecklas i ditt säljande och arbeta som Account Manager hos vår kund i Mälardalen!


Publiceringsdatum
2025-10-29

Om tjänsten
I din roll som Account Manager / säljare kommer arbeta med hela säljprocessen tillsammans med dina erfarna kollegor i säljteamet. Det innebär att du bokar och genomför möten, föreslår produkter, lösningar och följer upp. Vi vill hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning där du blir experten mot våra kunder.
Du kommer ha 100% säljfokus där du besöker dina kunder inom distriktet. Du kommer framför allt arbeta med att skapa nya kundrelationer.
Du kommer ha Mälardalen som ditt arbetsområde.

Om dig
Vi ser gärna att du är en social, lättsam och driven person som gillar ett tempo och att ta dig an nästa utmaning. Du bör uppskatta att arbeta mot uppsatta mål samt ha en noggrannhet och högt servicetänk i ditt arbete.
Erfarenhet av försäljning
Körkort
Svenska i tal och skrift
Goda kundskaper i Officepaketet

Start: relativt omgående/flexibelt
Placeringsort: Mälardalen

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/

Arbetsplats
Arena Personal

Kontakt
Malin Qvarsell
malin.qvarsell@arenapersonal.com
0733101494

Jobbnummer
9580394

Prenumerera på jobb från Arena Personal Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Arena Personal Sverige AB: