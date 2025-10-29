Account Manager till kund i Eskilstuna
Nu söker vi dig som vill utvecklas i ditt säljande och arbeta som Account Manager hos vår kund i Mälardalen! Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
I din roll som Account Manager / säljare kommer arbeta med hela säljprocessen tillsammans med dina erfarna kollegor i säljteamet. Det innebär att du bokar och genomför möten, föreslår produkter, lösningar och följer upp. Vi vill hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning där du blir experten mot våra kunder.
Du kommer ha 100% säljfokus där du besöker dina kunder inom distriktet. Du kommer framför allt arbeta med att skapa nya kundrelationer.
Du kommer ha Mälardalen som ditt arbetsområde.
Om dig
Vi ser gärna att du är en social, lättsam och driven person som gillar ett tempo och att ta dig an nästa utmaning. Du bör uppskatta att arbeta mot uppsatta mål samt ha en noggrannhet och högt servicetänk i ditt arbete.
Erfarenhet av försäljning
Körkort
Svenska i tal och skrift
Goda kundskaper i Officepaketet
Start: relativt omgående/flexibelt
Mälardalen
