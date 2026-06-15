Account Manager Telecom
Recruitive AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-15
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Till vår kund söker vi nu en driven och affärsorienterad Account Manager som vill vara med och skapa tillväxt inom telecombranschen. I rollen ansvarar du för att utveckla och stärka relationer med små och medelstora företag (SME) samt identifiera nya affärsmöjligheter som skapar långsiktigt värde för kunderna.
Du blir en viktig del av försäljningsorganisationen där fokus ligger på att förstå kundernas behov, erbjuda skräddarsydda lösningar och bidra till fortsatt tillväxt på marknaden.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
• Bearbeta och utveckla både nya och befintliga företagskunder inom SME-segmentet (10–200 anställda)
• Presentera och sälja telekomlösningar anpassade efter kundernas verksamhet
• Bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa hög kundnöjdhet
• Bidra till utvecklingen av säljstrategier och arbeta mot uppsatta försäljningsmålProfil
Vi söker dig som har ett starkt affärsdriv och trivs i en roll där du kombinerar nykundsbearbetning med relationsbyggande försäljning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning
• Erfarenhet från telecombranschen
• Erfarenhet av försäljning mot SME-segmentet (företag med 10–200 anställda)
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• God förmåga att bygga förtroende och skapa långsiktiga kundrelationer
• Ett strukturerat och resultatorienterat arbetssätt
• Vana att arbeta mot tydliga mål i en tempofylld miljö
Vi erbjuder
• Moderna kontorslokaler i Stockholm
• Möjlighet att utvecklas i en växande organisation inom telecom
• Ett engagerat team och goda karriärmöjligheter
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HUFI0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9964331