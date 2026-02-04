Account Manager | Serviceavdelningen | Dürr Systems
2026-02-04
Dürr Systems AB är en del av den globala Dürr-koncernen, en världsledande leverantör av avancerad miljötekniska lösningar. Dürr Systems AB är specialiserade på termiska reningsanläggningar för luftrening inom industriella processer - en verksamhet som gör konkret skillnad för både miljö och människor.
Våra lösningar kombinerar teknik, innovation och hållbarhet, och vi samarbetar med kunder som ställer höga krav på effektivitet, säkerhet och kvalitet. Tillsammans med våra kunder arbetar serviceteamet för att se till att våra lösningar blir långsiktiga.
<img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/db220829-f1c5-4887-ad33-22d35dda4e8d.jpg">
Din roll
Tjänsten som Account Manager är nyinrättad och kommer att bli en viktig roll i inom serviceavdelningen. Ditt uppdrag kommer att bestå av att sälja renoveringar och uppgraderingar av reningsanläggningar hos våra befintliga kunder inom bland annat industri, biogas och olja - både i Sverige och utomlands.
Du kommer att ha nära samarbete med servicechef, servicekoordinator och projektledare för att möta våra kunders behov inom uppgraderingar, renoveringar, serviceavtal mm.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera
• Kartläggning, dokumentation och uppdatering av vår installationsbas hos våra kunder
• Utveckla och förvalta kundrelationer nationellt och internationellt
• Identifiera affärsmöjligheter och arbeta aktivt med försäljning av förbättringar och uppgraderingar
• Ansvara för hela försäljningskedjan från offert till affär
• Ha löpande dialog med kunder kring förbättringar, uppgraderingar och framtida behov
• Samarbeta med globala kollegor och interna funktioner
• Arbeta strukturerat med pipeline, prognoser och kundutveckling
• Vara kontaktperson för utvalda kunder
• Planera och genomföra kundevent
• Agera samordnande av resurser internt
• Följa upp kundnöjdhet
Tjänsten utgår från vårt kontor på Olskroksgatan i Göteborg, där du sitter nära både kollegor och beslutsfattare. Du blir en nyckelspelare i ett mindre, erfaret team där tempot är högt och samarbetet starkt. Tjänsten innebär en del resande som vi uppskattar till 50-100 resdagar årligen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är i början av din säljkarriär, som vill växa i en internationell och teknikorienterad säljroll.
Du är exempelvis nyutexaminerad högskole- eller civilingenjör med intresse för affär och försäljning och har sannolikt arbetat något eller några år med teknisk försäljning inom B2B segmentet. Tjänsten förutsätter teknisk förståelse och affärssinne.
Vi har en stor kundbas vilket kräver att du både är strukturerad och analytisk.
Då tjänsten är ny, kommer den att vara föränderlig. Att vara flexibel och öppen är därmed en stor fördel.
I mötet med både kunder och kollegor är du lyhörd och kommunikativ, vilket gör att du snabbt skapar förtroende och bygger goda relationer.
Erbjudande
Hos oss på Dürr Systems AB kommer du att spela en viktig roll i vårt engagerade serviceteam, där din insats verkligen gör skillnad. Vi arbetar i korta, intensiva projekt som ger både omväxling och utmaning, här får du möjlighet att ta ansvar, påverka och utvecklas i din roll, med insyn i flertalet olika branscher.
Du blir en del av ett erfaret och prestigelöst serviceteam där vi stöttar varandra, delar kunskap och tillsammans levererar hög kvalitet till våra kunder.
Du får också möjlighet att arbeta med internationella kunder inom allt från processindustri till återvinning och livsmedelsproduktion, vilket ger ett varierat, meningsfullt och samhällsnyttigt arbete.
Den 3 november 2025 fick Clean Technology Systems (CTS) inom Dürr ett nytt majoritetsägande. Stellex Capital förvärvar 75 % av verksamheten, medan Dürr AG kvarstår som delägare med
25 %. Förändringen stärker förutsättningarna för fortsatt tillväxt och innovation inom miljötekniska lösningar världen över.
Sök tjänsten i dag!
I den här rekryteringen samarbetar Dürr Systems AB med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Irene Bengtsson på mail alternativt 0702-271739 eller Anna Edemyr på mail alternativt 0727 - 30 52 46.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan snarast.
Vi ser fram emot att höra från dig!
