Account Manager för finansbolag

Vi söker nu en ny Account Manager till vår kund.
Vår kund är ett av landets större finansbolag och arbetar med att hjälpa företag att får en bättre ekonomi. Företaget hjälper till med fakturering och indrivning av fakturor för små och medelstora bolag. Företaget har nytt fräscht kontor med en härlig arbetsmiljö.
Vill du arbeta med en produkt som alla företag behöver hjälp med och samtidigt få erfarenhet inom finansbranschen som du kan ha nytta av resten av ditt liv. Då är detta rätt jobb för dig!
Du kommer arbeta som säljare mot företag. Du kommer att gå på möten runt om din region för att sälja fakturahanterings tjänster.
Du kommer att arbeta i ett team med glada och drivna kollegor, i en atmosfär som andas positivitet.
Företaget satsar mycket på trivsel och arrangerar ofta after worker, resetävlingar och annat som ökar trivsel och motivation.
Arbetet sker 8- 17 måndag till fredag.
Du kommer att få en gedigen utbildning inom faktura hantering och lättare bokföring för att enklare förstå kundens situation. Du kommer även få vidareutbildningar i sälj och marknadsföring om så önskas.
Lön: 25 000 fast + Provision
Ingen tidigare erfarenhet krävs, utbildning sker på plats.
