Account Manager | Digital annonsering
Lifestyle Media Partner Sverige AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-02-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lifestyle Media Partner Sverige AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Vill du äga dina affärer, styra din lön och utveckling? Där du jobbar med en produkt som kunder förstår, efterfrågar och faktiskt ser varje dag i samarbete med ICA Sverige och Hemköp?
Hos ButiksDisplay söker vi nu Account Managers som vill växa inom försäljning och digital marknadsföring, oavsett tidigare erfarenhet. Det viktigaste för oss är ditt driv.Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
ButiksDisplay är en del av koncernen Lifestyle Mediapartner som är en nordisk säljorganisation och mediekoncern med fokus på digital annonsering.
Vi hjälper företag att synas i ICA och Hemköps-butiker över hela Sverige via stora, exklusiva digitala skärmar placerade där kunderna redan är redo att fatta köpbeslut.
Det innebär lokal annonsering med nationell räckvidd, en synlig och efterfrågad produkt och annonser som verkligen märks.
The Foundation for Every Company's Marketing Strategy.
Vad du ansvarar över
Som Account Manager ansvarar du för hela kundresan, från första kontakt till långsiktigt samarbete. Det här är en roll för dig som gillar tempo, tydliga mål och att se konkreta resultat av ditt arbete.
Du kommer att:
Kontakta nya företagskunder och identifiera affärsmöjligheter
Driva kunddialoger via telefon, mejl och digitala möten
Presentera våra annonslösningar på ett värdeskapande sätt
Förhandla, skicka offerter och stänga affärer
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot tydliga mål där prestation verkligen lönar sig
Vem du är som person
Du behöver inte ha "rätt CV" men rätt inställning är avgörande.
Vi tror att du:
Är social och gillar att prata med nya människor
Har ett inre driv och triggas av mål samt resultat
Är uthållig och låter dig inte stoppas av ett nej
Vill utvecklas, lära dig mer och växa i din karriär
Kommunicerar obehindrat på svenska
Tidigare erfarenhet av försäljning, idrottsbakgrund eller vana av telefon är meriterande men inget krav.
Potential slår erfarenhet hos oss.
Varför ButiksDisplay?
Vi erbjuder inte bara ett jobb utan en möjlighet att bygga något långsiktigt.
Garantilön + provision utan tak - du styr din egen inkomst
Gedigen onboarding och löpande coachning
Tävlingar, teamaktiviteter och stark laganda
Karriärmöjligheter i en växande nordisk koncern
Great Place to Work-certifierad arbetsplats
Praktisk information
Plats: Eskilstuna eller Västerås
Arbetstid: Mån-Fre kl. 08:00-17:00
Anställning: 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Redo att ta nästa steg och satsa på din framtid inom B2B-försäljning och digital marknadsföring?
Ansök idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifestyle Media Partner Sverige AB
(org.nr 559037-3527), https://www.lifestylemedia.se/
Slottsgatan 27 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Arbetsplats
Lifestyle Mediapartner, Västerås Jobbnummer
9733554