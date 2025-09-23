Account Manager/Client Owner till IDkollen
Är du en affärsdriven person med erfarenhet av B2B-försäljning? Vill du arbeta med en efterfrågad techlösning som både skapar tryggare affärer och bättre kundupplevelser? Då kan du vara den vi söker till IDkollen där du får ta ansvar för hela säljprocessen och arbeta med välkända varumärken i ett växande bolag!
"IDkollen hjälper företag att leverera bästa möjliga kundupplevelse via telefon, live-chatt och andra digitala kanaler. Det löser vår nordiska tjänst genom snabb och trygg kund-verifiering med hjälp av eIDs såsom BankID, Freja eID och de övriga nordiska ländernas lokala motsvarigheter. Med hjälp av vår tjänst kan våra kunder:Snabbt säkerställa att man hjälper rätt kund
Vilket resulterar i att man kan hjälpa många fler kunder direkt vid första kontakttillfället
Något som gör att kundupplevelsen blir mycket bättre
Samtidigt som man inte behöver tumma på kundsäkerheten, trygghet eller riskera bedrägerier
Många svenskar är kunder hos någon av IDkollens kunder. Antingen genom försäkringsbolaget, banken, en vårdgivare eller hos någon av våra andra 250+ företagskunder som använder BankID för att verifiera att man hjäper rätt kund."
Vad erbjuder vi?
På IDkollen blir du en del av ett bolag med starkt fäste på marknaden och ett tydligt driv framåt. Du blir en del av ett engagerat team som gillar att jobba smart, ha kul och fira framgångar tillsammans. Här får du vara med och driva utvecklingen framåt.
Vi erbjuder: En modern arbetsplats mitt i centrala Stockholm, ett stenkast från Stureplan
5000 kr i friskvårdsbidrag - vi tror på balans, både i kropp och knopp
En social kultur där vi lyfter varandra och bygger team på riktigt
Stora möjligheter att påverka din roll och växa i takt med bolaget
Du kommer att jobba med en relevant och efterfrågad tjänst i en bransch som växer snabbt - vilket ger dig riktigt bra förutsättningar att lyckas i din roll.
Vad innebär rollen?
Som Sales Executive på IDkollen äger du hela säljprocessen, från att identifiera nya affärsmöjligheter till att bygga långsiktiga kundrelationer. Du gillar att driva affärer från första kontakt till signerat avtal och ser kundansvaret som en självklar del i att skapa fortsatt värde.
I rollen kommer du att bland annat: Prospektera och kvalificera nya leads
Driva dialoger, identifiera behov och paketera rätt lösning
Förhandla och stänga affärer
Ansvara för avtal, onboarding och uppföljning
Arbeta proaktivt med merförsäljning och utveckling av dina kundrelationer
Du säljer främst digitalt till kunder i hela Sverige och har ett nära samarbete med både marknad, lead generation och övriga säljteamet. Hos IDkollen får du arbeta i en miljö där det går snabbt, där beslutsvägarna är korta och där ditt driv faktiskt gör skillnad.
IDKollen håller till på Kungsgatan i Stockholm och tror på kraften i att vara på plats där energin från stängda affärer och teamwork märks mest.
Vem söker vi?
Vi letar efter en vass B2B-säljare som älskar jakten på nästa affär. Du går igång på att hitta nya möjligheter, bygga upp något från grunden och sen stänga med kvalitet. Du har några års erfarenhet av B2B-försäljning i bagaget och vet vad som krävs för att skapa värde både för kunden och för affären.
Hos vår kund får du ta plats i ett team där ambition, engagemang och god stämning går hand i hand. Vi tror att du: Har ett starkt driv och gillar att jobba mot tydliga mål
Är trygg i att ta egna initiativ, men gillar också att vinna tillsammans
Har ett lösningsfokus och håller tempot även när det tar emot
Är social, nyfiken och tycker att jobbet blir roligare med bra energi runt omkring
Du trivs i en nordisk kontext och gillar tanken på att få vara med och ta ut riktningen, både när det gäller att öppna nya marknader och utveckla försäljningen framåt. För dig är det självklart att bidra till mer än bara siffror du vill vara med och bygga team, kultur och långsiktiga relationer.
Detta är en rekrytering med start enligt överenskommelse, gärna i slutet av augusti. Som en del av processen kommer du att genomföra ett säljcase. Det är ett sätt för oss att få en känsla för hur du jobbar i en säljsituation samt för dig att visa hur du tänker, prioriterar och lägger upp ditt arbete.
Vi utför även en bakgrundskontroll som innefattar en sammanställning av offentlig information, inklusive eventuellt brottsregister. Informationen hanteras konfidentiellt och syftar till att säkerställa att kandidaten uppfyller de grundläggande krav som ställs för rollen, där ekonomisk stabilitet är en viktig del.
Intresserad? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
