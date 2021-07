Account Manager - Stockholm - Kraftsam Personal AB - Säljarjobb i Stockholm

Gillar du högt tempo där du också kan kan få utlopp för din kreativitet? Detta bolag är ett ungt företag inom digital marknadsföring och content marketing som söker unga säljare med vinnarskalle.Företaget uppfyller kraven för en bra arbetsplats: utmanande, lagkänsla och framåtanda.2021-07-07Som Account Manager ansvarar du för hela säljprocessen inom direktbearbetning av både mindre och större bolag. I en tjänst som Account Manager ansvarar du även för dina egna kunder; bearbetning, kommunikation och relationsskapande!Företaget jobbar utifrån varje kunds behov och skräddarsyr digitala kampanjer och strategier efter kundens önskemål. Hos oss jobbar designers, utvecklare, journalister, trafik- och digitalspecialister.Vem är du?För att lyckas bör du ha ett intresse för branschen och behärska och gilla konceptförsäljning. Du har tidigare erfarenhet av försäljning B2B och ska trivas i en roll med stort ansvar för både kunder och försäljning.Egenskaper vi eftersöker:Social, kreativ, initiativtagandeMålmedveten och drivenProfessionell i tal och skriftAmbitiös och ansvarstagande och vill utvecklas inom försäljningVi erbjuder:Heltidstjänst, kontorstiderKontor i central StockholmEn lönemodell med fast lön plus provision (Mållön på 35.000 kr i mån)Stora utvecklingsmöjligheter då det är ett internationellt bolag