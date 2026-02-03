Account Manager - Digital Marknadsföring
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Säljarjobb / Västerås
2026-02-03
Är du en av LifeStyle Medias nya stjärna? Om du känner ett starkt intresse för försäljning vare sig om du är erfaren eller inte och vill bygga din egen karriärsresa. Då ska du söka detta jobb!
Som Account Manager blir du en viktig säljare och medarbetare för LifeStyle Media för att nå ännu mer framgång både för dem och dig själv! Du driver dina egna affärsprocesser med att bygga upp din egen kundportfölj i en spännande framtidsbransch och tillsammans med ett energiskt team.
Du arbetar med att hitta nya kunder, kontaktar dem och presenterar LifeStyles digitala annonslösningar, förhandlar, skickar offerter och stänger affärer främst via telefon, mejl och ibland digitala möten. Du strävar efter att bygga långsiktiga relationer som du sedan själv äger och utvecklar.
Är du rätt person?
Vi söker drivna personer som vill utvecklas inom försäljning. Erfarenhet är inte ett krav, rätt inställning är viktigare. Du behöver vilja prestera, utvecklas och utmana dig själv.
Så lyckas du hos oss:
Social, affärsorienterad och gillar att bygga relationer.
Har tävlingsinstinkt och drivs av tydliga mål och resultat.
Är uthållig, ser motgångar som en möjlighet att lära sig och gillar att se utveckling över tid.
Trivs i högt tempo och vill påverka din egen lön.
Är nyfiken, öppen för feedback och vill utvecklas.
Extra plus men inget krav:
Tidigare erfarenhet av försäljning.
Idrottsbakgrund.
Jobbat med telefonen som främsta arbetsverktyg.
Vad får du hos oss?
Vi tror på att hårt jobb ska löna sig och att du ska ha kul på vägen.
Därför erbjuder vi:
Provision utan tak, din insats styr din lön och en fast garantilön.
Förmånstrappa - vi belönar prestation, nya säljnivåer innebär extra förmåner.
Säljutbildning och coachning, vi investerar i din utveckling.
Karriärmöjligheter - vi älskar att internrekrytera.
Tävlingar och priser, chans att vinna presentkort, bonusar, upplevelser, m.m.
En arbetsplats som är certifierad Great Place to Work - Vi firar framgångar tillsammans och lyfter varandra.
Ingen uppfyller allt, inte ens vi. Om du känner igen dig i delar av beskrivningen vill vi gärna höra från dig! Så ansöker du
