Account Executive till internationella Management Events
2025-08-26
Är du redo att växa i en resultatorienterad miljö där du får driva affärer mot beslutsfattare på hög nivå? Bli en del av Management Events och forma framtidens affärsnätverk!
OM TJÄNSTEN
Management Events är ett internationellt tillväxtbolag med fokus på att skapa möten mellan beslutsfattare och innovativa IT- och techlösningsleverantörer. I rollen som B2B Sales Manager kommer du att arbeta med hela säljcykeln - från att prospektera nya kunder, boka möten, förstå deras affärsbehov och sälja in vårt unika Leads-as-a-Service-koncept. Du erbjuder konkret affärsnytta i form av kvalificerade -möten med beslutsfattare, vilket gör säljprocessen väldigt värdedriven och tydlig.
Det här är en roll för dig som trivs i ett högt tempo, älskar att jobba med telefonen som främsta verktyg och vill ha stor påverkan på din egen utveckling och inkomst. Du får en stark onboarding, coachning och löpande kompetensutveckling - och det finns tydliga karriärvägar inom både ledarskap och key account management. Kort sagt: en perfekt möjlighet för dig som vill bygga upp en stark säljkarriär i en internationell och målmedveten miljö.
Du erbjuds
• Ett internationellt bolag med kollegor från hela Europa.
• Intern karriärutveckling och tydliga karriärsteg internationellt eller exempelvis inom ledarskap.
• Mål- och prestationsbaserad miljö där du verkligen kan påverka din egen framgång.
• Gedigen onboarding och kontinuerlig kompetensutveckling.
• Modernt kontor i centrala Stockholm.
• En kultur som präglas av engagemang, samarbete och mycket teamaktiviteter, tävling och kickoffer!
Dina arbetsuppgifter
Som Account Excecutive är du ansvarig för att bygga relationer med beslutsfattare från några av Sveriges största företag. Ditt fokus ligger på att sälja in vårt affärsnätverk och skapa värdefulla partnerskap. Du driver hela säljprocessen och samarbetar med kollegor i ett dynamiskt, internationellt team.
• Genomföra behovsanalys och identifiera rätt beslutsfattare (C-level)
• Sälja in vårt affärsnätverk och skapa värdefulla partnerskap
• Driva hela säljprocessen - från prospektering till signerat avtal
• Samarbeta med kollegor i ett dynamiskt, internationellt team med fokus på nöjda kunder och driva igenom affärer
VI SÖKER DIG SOM
• Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom lösningsförsäljning
• Skicklig kommunikatör på både svenska och engelska
• Affärsdriven inställning och trivs i en målstyrd miljö
• Självgående, nyfiken och ser utmaningar som möjligheter
Det är meriterande om du har
• Relevant eftergymnasial utbildning (ex. ekonomi, marknadsföring eller liknande)
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vi på Management Events kopplar samman beslutsfattare och lösningsleverantörer genom våra exklusiva B2B-nätverk och eventplattformar. Genom våra digitala och fysiska mötesformat möjliggör vi affärer på högsta nivå - i över 15 länder. Läs mer här. Ersättning
