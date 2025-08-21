Account Executive influencer marketing
2025-08-21
Forma framtidens spelbransch genom influencer marketing - vi söker en Account Executive!
Är du passionerad inom försäljning och gaming? Trivs du i en snabb, expansiv miljö där möjligheterna är stora och takten hög? Vi söker nu en målinriktad Account Executive som vill hjälpa spelutvecklare och utgivare att utnyttja kraften i influencer marketing. Om du gillar att pitcha idéer, bygga relationer och stänga affärer - då kan detta vara din nästa utmaning!
Om rollen
Som Account Executive får du en central roll i tillväxtresan. Du ansvarar för att utveckla och förvalta din egen kundportfölj inom det högvärdiga segmentet och driver hela försäljningsprocessen - från prospektering till affärsavslut och kundansvar. Du kommer också att delta på branschmässor och lanseringar samt bidra till att vidareutveckla och effektivisera försäljningsstrategier.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Bygga och hantera en egen kundportfölj
Delta vid branschevent och spelreleaser
Driva hela säljprocessen - från första kontakt till avslut och uppföljning
Förhandla finansiella avtal med kunder
Säkerställa smidig överlämning till kundteamet för bästa möjliga upplevelse
Bidra till utvecklingen av försäljningsstrategier och arbetssätt
Vi söker dig som har:
God kommunikationsförmåga och trygghet i att hålla säljande presentationer
Erfarenhet inom media, kommunikation eller försäljning där idépitchar varit en naturlig del av arbetet
Intresse för spelbranschen och en förståelse för dess ekosystem
Vi erbjuder dig:
En spännande resa i en snabbväxande och dynamisk spel- och techmiljö
Konkurrenskraftig grundlön med provisionsbaserad ersättning
Hälsoförmåner
Regelbunden säljutbildning och karriärutveckling
En kreativ och passionerad arbetsmiljö där spelkultur står i centrum
Varför oss?
Vi förändrar spelbranschen genom att ge utvecklare och utgivare verktyg och data för att fatta bättre beslut. Bättre spel leder till fler möjligheter för content creators - och bättre upplevelser för spelare världen över.
