Account Executive
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vill du sälja en av marknadens starkaste plattformar inom företagskommunikation?
Är du en erfaren B2B-säljare som trivs med att skapa nya affärer, bygga relationer och driva affärsprocesser från första kontakt till signerat avtal? Motiveras du av att arbeta med komplex lösningsförsäljning där du hjälper företag att effektivisera sin verksamhet?
Nu söker Telavox fler Account Executives till sitt växande team i Stockholm.
Om Telavox
Telavox är ett svenskt techbolag som utvecklar moderna kommunikationslösningar för företag. Genom en molnbaserad plattform samlas telefoni, företagsväxel, kontaktcenter och andra kommunikationsverktyg i en och samma lösning.
Med tusentals företagskunder och en stark position på marknaden fortsätter Telavox att växa – och nu förstärks teamet i Stockholm.
Om rollen
Som Account Executive ansvarar du för att skapa nya affärer och bygga långsiktiga kundrelationer. Du arbetar med egen prospektering, identifierar affärsmöjligheter och driver hela säljprocessen – från första kontakt och behovsanalys till offert, förhandling och signerat avtal.
Du säljer inte en enskild produkt – du hjälper företag att hitta rätt lösning utifrån deras verksamhet, arbetssätt och framtida behov.
Efter avslutad affär lämnas kunden vidare till Customer Success, vilket innebär att du kan fokusera fullt ut på att utveckla nya affärer.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Identifiera och bearbeta nya företagskunder
Boka och genomföra möten med beslutsfattare
Genomföra behovsanalyser och konsultativa presentationer
Driva hela säljprocessen från första kontakt till signerat avtal
Arbeta strukturerat med CRM och pipeline
Samarbeta med interna specialister för att skapa bästa möjliga kundlösning
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning
Är van att själv prospektera och skapa nya affärer
Har erfarenhet av att äga hela säljprocessen
Trivs i dialog med beslutsfattare
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet från lösningsförsäljning inom tech, telecom eller IT
Erfarenhet av abonnemangsbaserade tjänster
Erfarenhet av CRM / Hubspot och pipelinearbete
Erfarenhet av Mid Market eller SME-försäljning
Vem är du?
Vi tror att du är en person som kombinerar affärsmässighet med ett starkt eget driv. Du är nyfiken, uthållig och trivs med att arbeta långsiktigt mot tydliga mål. Du bygger snabbt förtroende hos kunder och motiveras av att skapa affärer där du verkligen kan göra skillnad.
Vi erbjuder
Hos Telavox får du arbeta i ett bolag som kombinerar innovation, entreprenörskap och hög affärsambition. Du blir en del av ett erfaret säljteam där kunskapsdelning, utveckling och resultat står i fokus.
Du erbjuds bland annat:
Fast lön och attraktiv provisionsmodell utan lönetak
Tydlig onboarding och kontinuerlig kompetensutveckling
Stora utvecklingsmöjligheter inom ett växande techbolag
Moderna lokaler i centrala Stockholm
En kultur där höga ambitioner kombineras med stark laganda
Placering: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018754