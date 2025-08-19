Abonnemangsförsäljare
Brilliant Values Global AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2025-08-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brilliant Values Global AB i Uppsala
Är du driven, positiv och vill utvecklas som försäljare samtidigt som du hjälper kunder till ett bättre elavtal? Dessutom får du göra en skillnad för miljön då elen är 100% ifrån förnyelsebara energikällor.
I en marknad där många konkurrerande bolag har haft ett tufft år har vår uppdragsgivare istället ökat sin omsättning kraftigt samtidigt som vi har lyckats hjälpa kunderna till ett markant lägre elpris än marknadspriset (spotpriset) och tryggare villkor. Vill du vara med och hjälpa svenskarna sänka sina elkostnader och göra något bra för miljön så ska du söka hit!
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav utan viktigast är att du är snabbtänkt, kreativ, social och behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Du erbjuds en fast lön plus provision. Utbildning ges på plats.
Skicka in din ansökan innehållande telefonnummer så kommer vi att ta kontakt med dig så snabbt som möjligt. Rekrytering sker fortlöpande. Maila till uppsala@brilliantvalues.se
Mer om uppdragsgivaren:
Enkla Elbolaget i Sverige AB tillhör en av Sveriges största elkoncerner tillsammans med Dalakraft och Jämtkraft - med ca 500.000 kunder och en gemensam omsättning på ca 8 Mdsek. Vi erbjuder klimatklok el och innovativa energilösningar för alla med framtidsfokus. Vi förenklar tillvaron för kunderna -något som frigör värdefull tid och energi till viktigare saker. Vi är utmanaren som slåss mot krångel. Vi är övertygade att vi kan förändra och förbättra genom att förenkla för våra kunder. När vi på Enkla Elbolaget pratar om hållbarhet är det inom tre kategorier -förnybar energi, miljö och människor. Med de tre benen tycker vi att vi täcker upp stora delar av det samhällsansvar som vilar på våra axlar som elbolag.
Mer om bolaget och tjänsten.
Som innesäljare hos oss så kommer du att representera Enkla Elbolaget.
Arbetstiderna är mån-tors 9:15- 17:45 & fre: 9:15-16:30 (37,5 tim/vecka)
Brilliant Values är ett säljbolag med kontor i Uppsala och på Gran Canaria. Sedan vi startade 2013 har vi befunnit oss i en positiv tillväxtfas, men resan har bara startat. Våra kunder återfinns i toppskiktet av olika svenska branscher och framförallt inom TV-, telecom- och elbranschen. Vi arbetar med telefonen som verktyg och brinner för försäljning. Vi vägrar att gå i gamla fotspår och våra metoder har bevisligen gjort oss framgångsrika inom försäljningsmarknaden - bl.a har vi vunnit utmärkelser för Årets Säljare. Vi vill alltid ha ut mer av tjänsten och är allergiska mot lagom. Det är dessutom lika viktigt för oss att du lyckas som säljare som det är för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post: uppsala@brilliantvalues.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "El 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brilliant Values Global AB
(org.nr 559023-2624), https://brilliantvalues.com/jobba-i-uppsala-2/
S:t Olofsgatan 9B (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Brilliant Values Uppsala Kontakt
Försäljningschef
Joakim Jaksen uppsala@brilliantvalues.se 0722009909 Jobbnummer
9466051