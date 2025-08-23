90 % tjänst till 20 årig kille
2025-08-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
, Askersund
, Vingåker
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stolta medarbetarna i branschen. Visionen för Assistansexperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav.
Vår ambition är inte att bli störst, utan att bli bäst. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna.
Just nu växer vi och vi söker därmed de bästa experterna inom personlig assistans.
Att arbeta som personlig assistent är viktigt och givande på massor av olika sätt, men det kan också vara svårt och krävande. Det kan finnas flera olika utmaningar och annorlunda förutsättningar att ta hänsyn till samtidigt. Det är viktigt att du som assistent är trygg i din yrkesroll och din introduktionsutbildning följs av täta personalmöten och löpande handledning.
Hej,
Jag är en 20-årig kille som vill vara med där det händer saker, söker nu Dig som vill arbeta 90 % hos mig.
Arbetsplatsen är där jag befinner mig, vilket kan betyda hemma hos mig, med mig i skola eller på olika platser runt om hemmet där jag är.
Jag är beviljad assistans dygnet runt, så dina arbetspass kommer att vara fördelat mellan 08:00-15:30, 15:30-21:00 samt vaken natt 21:00-08:00. Du kommer att arbeta var annan helg på ett rullande schema.
Intressena som jag har är bland annat att spela tv-spel, musik, bowla, kolla på hockey, min egna YouTub kanal, snickra och att se på häftiga maskiner. Du behöver vara mig behjälplig när jag vill hjälpa till när familjen är ute i trädgården och utför olika trädgårdsuppgifter så det är ett stort plus om även du som söker tjänsten gillar det. Jag gillar att vara ute i alla sorts väder.
Jag bor tillsammans med min familj och vår hund i en villa i Linköping.
Som personlig assistent hemma hos mig hjälper du till med bland annat på- och avklädning, personlig hygien, förflyttningar samt att du är min förlängda arm och tar vid och hjälper till där funktionsnedsättningen sätter gränser. I din roll så ingår även att planera och strukturera upp min vardag tillsammans med mig allt för att jag ska bli så självständig som möjligt. Du kommer även att få hanterar mediciner och det är viktigt att ha en ständig uppmärksamhet runt mitt allmäntillstånd då jag även har diabetes.
Resor kan förekomma då min familj även har ett hus på Gotland, som jag gillar att vara i.
Jag söker Dig som:
• Tål pälsdjur, då vi i familjen har en hund
• Har en god fysik, då förflyttningar ingår i arbetsuppgifterna
• Brinner för ditt arbete och vill göra skillnad för en annan person
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
• Har erfarenhet av arbetet som personlig assistent, gärna till ungdomar!
• Ser detta arbete som ett långsiktigt uppdrag
• Att Du har ett stort engagemang för ditt arbete
• Kan följa med på resor tex till Gotland
• Ett extra stort plus om du även har erfarenhet av diabetes, om du inte har det så kommer Vi att utbilda dig.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer och att ta ett stort ansvar. Hos vår kund är det viktigt att föräldrarna ska kunna känna trygghet när du har hand om deras ungdom. Det är därför meriterande om du har erfarenhet av att tidigare arbetat med barn, ungdomar eller inom vården. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Vi erbjuder: Ett spännande och varierat arbete med bra anställningsvillkor, som präglas av ett stort engagemang för våra arbetsuppgifter. Varje framgång för våra kunder är en framgång för oss. Vi är aldrig färdiga utan alltid på väg att bli bättre. Vi söker dig som vill vara med på den resan tillsammans med oss!
: Arbetstiderna är 08:00-15:30, 15:30-21:00 samt vaken natt 21:00-08:00
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Tillträde: Omgående med introduktion
Anställningsvillkor: 90 % anställningsformen " Så länge assistans uppdraget varar"
Välkommen med din ansökan, vem vet det kanske är just du som är den stjärnan vi letar efter! Ersättning
