80% dagtid till man i Kinda
2025-10-06
Brukaren har inget fysiskt handikapp, man jobbar alltså inte med rullstol, personlyft etc. Dock så är han gärna aktiv fysiskt med promenader och andra fysiska aktiviteter.
Du som söker får gärna vara aktiv, påhittig och ha en stor initiativförmåga. Tålamod och trygghet är även det grundpelare i assistansen. Tydlig kommunikation är av yttersta vikt, därför bör du som söker kunna behärska det svenska språket väl.
Grundschemat utförs dagtid under veckodagar, fyra dagar i veckan. Vi ser gärna dock att du som söker även vid behov ska kunna jobba lite extra under kvällar och helger.
Du som söker bör vara minst tjugo och bör vara kille, dock inget krav. Vi söker folk som inte röker. Har du körkort är det en stor fördel, dock ej krav.
Den som får tjänsten måste kunna visa ett prickfritt utdrag från polisens belastningsregister.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RH25".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB
590 43 RIMFORSA
