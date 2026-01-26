32.Kustrobotdivisionen söker soldater
2026-01-26
Kustrobotdivisionen söker soldater
Vi söker dig som vill ta anställning som soldat på Robotenhet tillhörande 32.Kustrobotdivisionen, vilken är en del av 3.sjöstridsflottiljen.
Att tjänstgöra vid 32.Kustrobotdivisionen ställer höga krav på individen. Samarbetsförmåga, initiativtagande och att kunna arbeta självständigt är förmågor som efterfrågas för att klara av de ibland fysiskt och psykiskt krävande arbetsuppgifterna vid divisionen. Fysisk träning bör vara en naturlig del av din vardag.
Kvalifikationer
• Godkänd militär grundutbildning (genomförd eller pågående) med rekommendation för anställning
• Godkända betyg i Matematik 1 (A), Svenska 1 (A) och Engelska 5 (A) från gymnasiet
Meriterande
• Förarbevis tung lastbil
• Förarbevis tung personträngbil
• Ksp-utb
• UAS/drönarpilot
• Gruppchefsutbildad
Publiceringsdatum2026-01-26Dina personliga egenskaper
Som anställd förväntas du ta eget ansvar, klara av ett högt tempo samt ha förmåga att ta initiativ. Vi ser gärna att du är nyfiken, lyhörd och klarar av att arbeta i såväl grupp som självständigt.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Din ansökan ska innehålla:
• CV med referenser
• Personligt brev
• Kopior av följande:
• Intyg/betyg på militärtjänstgöring
• Gymnasiebetyg
• Ev annan meriterande utbildning/kompetens
Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kalla dig till intervju samt säkerhetsprövningsintervju och fysiska tester. Övrig information
Anställningsform: GSS/K
Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlskrona
Tillträdesdatum efter överenskommelse
För information om rekryteringsprocessen kontakta: 3sjostridsflj-32krbdiv@mil.se
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Jonas Rydmarker
Samtliga nås via FM växel 010 82-85 000
Sista ansökningsdagen:
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-25
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.
Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
