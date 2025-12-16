2nd line-konsult med fokus på Active Directory
2025-12-16
Har du gedigna kunskaper inom Active Directory och Azure där du även använt Powershell för att effektivisera hanteringen av stora mängder användare och behörigheter? Trivs du dessutom med mixen av att driva egna projekt och att ge support i mer komplexa ärenden? Vad kul, då kan vi ha ett spännande konsultuppdrag för dig hos vår kund i Malmö!

Om företaget
Vår kund är ett internationellt företag med huvudkontor i Malmö. I tjänsten kommer du ha placering på huvudkontoret och arbeta ut mot användarna. Mer information om företaget ges längre fram i rekryteringsprocessen.
Tjänsten är inledningsvis ett konsultuppdrag på 6 månader, med möjlighet till förlängning, och anställningen sker via oss på Mero.Om tjänsten
I rollen som 2nd line support arbetar du både operativt med daglig support och med mer avancerade uppgifter inom Active Directory, Azure och licenshantering i en Windows- och Office 365-miljö. En central del av rollen är att delta i företagets större migreringsarbete, där du hanterar användare, grupper och licenser samtidigt som du säkerställer korrekta behörigheter och bygger effektiva strukturer. Med hjälp av Powershell automatiserar du processer och skapar hållbara lösningar som förenklar både drift och support.
Om dig
Utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet av en teknisk support på 2nd line nivå, gärna ifrån en komplex miljö
Gedigna kunskaper inom Active Directory och Azure, gärna ifrån organisationer med en komplex struktur och stor skala av användare
Goda kunskaper inom Officepaketet på admin-nivå
Kunskaper inom Powershell
Är flytande i tal och skrift på svenska och engelska
Som person har du ett stort tekniskt driv och drivs av att ha många bollar i luften. Du är strukturerad, analytisk och har förmågan att driva större projekt och arbetsuppgifter med ett starkt processfokus. Din kommunikation genomsyras av tydlighet och ödmjukhet och du har förmågan att anpassa dig utifrån olika stakeholders. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och är alltid mån om att leverera bästa service oavsett om det gäller användarsupport eller samarbetspartners i ett projekt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid, kontorstider 8-17
Lön: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Joakim Gullin på Joakim@mero.se
eller 0709-700016. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
