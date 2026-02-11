2nd line supporttekniker med Mac-kompetens
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-02-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Göteborg
, Borås
, Vänersborg
, Jönköping
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla en servicedesk i förändring? Nu söker vi en erfaren 2nd line supporttekniker till ett uppdrag hos vår kund i Göteborg.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om uppdraget
Du blir en viktig del av IT-Servicedesk-teamet där du inte bara arbetar med kvalificerad support - utan också bidrar till utvecklingen av arbetssätt, rutiner och struktur. Avdelningen befinner sig i en utvecklingsfas och vi söker dig som vill vara med och påverka och förbättra.
Uppdraget är på heltid med start 30 mars (eller snarast möjligt) och löper i 12 månader med möjlighet till förlängning.
Arbetet utförs på plats i kundens lokaler i Göteborg, med möjlighet att resa till lokalkontor inom regionen vid behov. Arbetstiderna är 08.00-17.00 och inkluderar bemanning av walk-in-desk enligt rullande schema.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Ge kvalificerad support till extern 1st line samt kollegor på plats
Arbeta i ett flexibelt rullande servicedesk-schema, inklusive walk-in-desk
Supportera både PC- och Mac-användare
Hantera konton och behörigheter
Delta i incidentsamordning
Skriva och uppdatera kunskapsartiklar, rutiner och instruktioner
Vid behov ge teknisk IT-support ombord på fordon
Resa till lokalkontor inom regionen vid behovProfil
3-5 års erfarenhet av teknisk support i både 1st- och 2nd line support
Praktisk erfarenhet av att arbeta enligt ITIL-processer
Mycket goda kunskaper i Windows 11, Intune och Azure
God vana av att arbeta i både Windows- och macOS-miljöer, inklusive felsökning av klient, nätverk och applikationer
Erfarenhet av mobilhantering (MDM) för Android och iOS
Vana av att arbeta i ärendehanteringssystem (meriterande med ServiceNow)
Erfarenhet av incidentsamordning
Mycket god svenska i tal och skrift
Vana att dokumentera pedagogiskt och strukturerat
Som person är du:Strukturerad, driven och serviceinriktad. Du har god prioriteringsförmåga och trivs i en dynamisk miljö där tempot stundtals är högt. Du är nyfiken på IT-teknik, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både kollegor och användare. Du är noggrann, lösningsorienterad och bidrar gärna till effektivare arbetssätt.
Meriterande
Erfarenhet från offentlig verksamhet, särskilt kopplat till IT-hantering och IT-säkerhet.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com Jobbnummer
9737099