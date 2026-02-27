2e fartygsingenjör - vikariat
Stena Line Scandinavia AB / Maskinbefälsjobb / Göteborg Visa alla maskinbefälsjobb i Göteborg
Stena Line
Är du en lagspelare som delar med dig av din kunskap, bidrar till gott samarbete och uppskattar en god arbetsmiljö då ska du titta hit! Just nu letar vi efter vikarierande 2:e fartygsingenjörer till våra fartyg. Som 2:e fartygsingenjör övervakar du den dagliga driften- och skötseln av fartygets framdrivnings- och hjälpmaskineri. Du deltar även aktivt i reparations- och underhållsarbete på alla i ett modernt fartyg förekommande utrustningar inom den tekniska avdelningen.
Några ansvarsområden:
- Stötta och stärka den tekniska avdelningen ombord
• Genomföra underhåll ombord enligt direktiv från 1:e fartygsingenjör
• Vaktgående
• Vara en motiverad och inspirerande lagspelare
Vad vi kan erbjuda dig
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet, samtidigt som vi delar många skratt. Vi söker nu nya vikarier för att stärka upp vårt team. Tjänsten är ett vikariat på 100 %. Du kommer att få ett fartfyllt och roligt arbete, där den ena dagen inte är den andre lik.
Vem är du?
Hos oss på Stena Line är din personlighet lika viktig som din kompetens. Oavsett vilken roll du har hos oss är välkomnande, omtänksamma och pålitliga beteenden som guidar dig i ditt dagliga arbete och utmaningar som du kan möta.
Kvalifikationer
- Maskinbefäl klass V
- Basic Safety
- Advanced Fire Fighting
- Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar
- Medical First Aid
• Flytande i engelska och svenska
Intresserad?
Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat med start under våren 2026. Lönen regleras enligt kollektivavtal med SBF. Du är välkommen att registrera din ansökan så snart som möjligt men dock senast 29. mars 2026. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om du har några frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen får du gärna kontakta Johan Stranne, Senior Teknisk Chef, johan.stranne@stenaline.com
eller Patrik Tornblad, Senior Teknisk Chef, patrik.tornblad.da@stenaline.com
. Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Stena Line
Som ledaren inom hållbar sjöfart har Stena Line Europas största linjenätverk och fokuserar på transport av både passagerare och frakt. Vi är redan över 5,900 medarbetare över hela Skandinavien, runt om i Storbritannien och Baltikum och det är tillsammans vi skapar vår framgång. Resan börjar med oss!
På Stena Line har vi en vision om att allt hänger ihop. Genom att sammanföra människor och varor möjliggör vi tillväxt för både företag och samhället. Vi befinner oss just nu på en spännande resa som drivs av teknik och nya digitala vanor, vilket utvecklar vår verksamhet och skapar värde för våra kunder.
Att arbeta på Stena Line är synonymt med en säker arbetsplats och en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att vi arbetar för att upprätthålla och utveckla en arbetsmiljö som är hållbar, fri från trakasserier och som ger lika möjligheter till alla. Vi tror på jämlikhet, mångfald och inkludering - och välkomnar alla sökande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Line Scandinavia AB
(org.nr 556231-7825), http://stenaline.se Arbetsplats
Stena Line Jobbnummer
9767024