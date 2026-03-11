2 tandhygienister Ftv. Campus
2026-03-11
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi söker nu en 2 tandhygienister till Folktandvården Campus
Här erbjuds arbete till dig som har erfarenhet och är trygg i din yrkesroll, och till dig som är nyexaminerad tandhygienist.
På FTV Campus bedrivs alla behandlingar som allmäntandvården kan tillhandahålla och för alla åldrar. På vår modernt utrustad klinik arbetar ett härligt gäng på 20 personer. Arbetsplatsen har 14 behandlingsrum och kännetecknas av en bra arbetsmiljö med en arbetsgrupp som har god laganda och ett positivt arbetsklimat.
Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna!
Folktandvården Campus invigdes 2012 och ligger på campusområdet i centrala Östersund. Campus har unika, moderna och fräscha lokaler inrymda i kulturminnesmärkta byggnad.
Kliniken strävar efter samarbete inom och mellan alla yrkesgrupper för att ge patienten bästa tänkbara vård. Medarbetarna på kliniken är en blandning av erfarna och yngre kollegor i alla yrkesgrupper.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Arbetet på klinikerna är omväxlande. I befattningen ingår samtliga arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdinsatser. Du arbetar självständigt med både barn, vuxna och uppsökande verksamhet.
Arbetstiderna varierar och tjänstgöringsgrad kan variera. Om du är nyutexaminerad kommer du att få stöd/handledning från erfaren tandhygienist.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist.
Vi söker dig som tar eget ansvar för ditt arbete och där mål, resultat och kvalitet är viktiga ledord för såväl din insats som dina prioriteringar, men ser också till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. För att lyckas i den här tjänsten behöver du ha ett tryggt och professionellt bemötande. Du har en god förmåga att kommunicera med patienter och medarbetare samt är bra på att samarbeta såväl i teamet som i helgrupp. Omhändertagande och service är en naturlig del i ditt arbete, och det är en självklarhet för dig att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ.
Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av datasystemet T4
• har erfarenhet av barn/äldre tandvård
Du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Folktandvården i länet har femton allmän tandvårdskliniker, varav fyra kliniker är belägna i Östersundsområdet och resterande i övriga delar av länet. I Östersund finns sjukhus- och specialisttandvård som också är en del i Folktandvårdens verksamhet
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi arbetar också för hälsofrämjande scheman, naturligtvis i kombination med verksamhetens behov.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat: - Tjänstepension - Ett starkt försäkringsskydd - Extra semesterdagar till dig över 40 år - Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning. Du blir automatiskt medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd roliga och subventionerade aktiviteter året runt. Du erbjuds även rabatter vid köp på olika företag mm. Som medarbetare i Folktandvården Region Jämtland Härjedalen erbjuds du friskvårds peng. Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmåns portal. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonserings tiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annons säljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Ring oss gärna så berättar vi mer! Ersättning
