1st Line Support
Camai Consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-09-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camai Consulting AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad och gillar att lösa IT-problem? Vi söker en 1st line supporttekniker som vill bli en viktig del av vår kunds Servicedesk. Här blir du första kontaktpunkt för användarna och får en central roll i att säkerställa att IT-miljön fungerar smidigt och effektivt.
Om rollenSom Firstline Supporttekniker är du ansiktet utåt mot användarna och den som hjälper till när något inte fungerar. Du ger snabb och professionell support via telefon, e-post, självserviceportalen och vid behov på plats. I rollen ingår att:
Ta emot och registrera inkommande ärenden via Servicedesks olika kanaler.
Lösa och handlägga ärenden inom teknisk support.
Dokumentera i kommunens ärendehanteringssystem.
Hantera beställningar och förändringar av konton och tjänster.
Ta emot felanmälningar och agera vid incidenter.
Ge användarstöd och handledning.
Arbeta efter etablerade processer och rutiner.
Vi söker dig som har: Minst 1 års erfarenhet av arbete i Servicedesk (firstline), gärna med telefon som primärt verktyg.
Erfarenhet av ärendehanteringssystem inom IT.
Goda kunskaper i Active Directory.
Erfarenhet av Microsoft 365.
Vana av att ge support i en Microsoft-baserad IT-miljö.
Meriterande:
Entra ID
Intune
Mac
Google Workspace
Powershell
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad och lösningsorienterad, med förmågan att kommunicera tydligt och pedagogiskt med användare. Du tar ansvar, arbetar strukturerat och har lätt för att samarbeta - men är också trygg i att arbeta självständigt.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Hoppas att du vill vara en del av vår fortsatta tillväxt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camai Consulting AB
(org.nr 559395-4521), http://www.camai.se Arbetsplats
Camai Kontakt
Caroline Biverman caroline.biverman@camai.se Jobbnummer
9507580