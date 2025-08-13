1:e Servitris/Servitör
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker 1:e servitris - vill du arbeta på spännande uppdrag?
Är du en erfaren och självgående servitris/servitör som trivs i varierande miljöer? Vi på Kock.in, ett av Sveriges snabbast växande bemanningsföretag för kockar och serveringspersonal, söker nu en 1:e servitris/servitör till vårt team.
Du är van att arbeta i matsal, vid catering, event, arenor och festvåningar, och du har en hög servicekänsla samt förmåga att leda och ta ansvar i serveringen.
Vi ser gärna att du:
• Har B-körkort och tillgång till bil
• Är flexibel och kan ta uppdrag på olika orter
• Kan tänka dig att bo på annan plats under kortare perioder
• Har flerårig erfarenhet från servering i olika miljöer
• Är självgående, stresstålig och har ett öga för detaljer
Vi erbjuder:
• Spännande och varierande uppdrag
• Möjlighet att utvecklas och bygga vidare på din erfarenhet
• Ett engagerat och professionellt team
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till pierre@kockin.se
och bli en del av vårt växande nätverk! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: pierre@kock.in
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör".

Kock. In AB
(org.nr 556760-2098) Körkort
Kock.In
Jobbnummer 9457638
9457638