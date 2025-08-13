1:e Servitris/Servitör

Kock. In AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-08-13


Vi söker 1:e servitris - vill du arbeta på spännande uppdrag?

Är du en erfaren och självgående servitris/servitör som trivs i varierande miljöer? Vi på Kock.in, ett av Sveriges snabbast växande bemanningsföretag för kockar och serveringspersonal, söker nu en 1:e servitris/servitör till vårt team.

Du är van att arbeta i matsal, vid catering, event, arenor och festvåningar, och du har en hög servicekänsla samt förmåga att leda och ta ansvar i serveringen.

Vi ser gärna att du:
• Har B-körkort och tillgång till bil
• Är flexibel och kan ta uppdrag på olika orter
• Kan tänka dig att bo på annan plats under kortare perioder
• Har flerårig erfarenhet från servering i olika miljöer
• Är självgående, stresstålig och har ett öga för detaljer

Vi erbjuder:
• Spännande och varierande uppdrag
• Möjlighet att utvecklas och bygga vidare på din erfarenhet
• Ett engagerat och professionellt team

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till pierre@kockin.se och bli en del av vårt växande nätverk!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: pierre@kock.in

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör".

Arbetsgivare
Kock. In AB (org.nr 556760-2098)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kock.In

Jobbnummer
9457638


 

