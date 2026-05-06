1 laboratorieassistenter inom geografiska informationssystem (GIS)
Lunds Universitet / Barnskötarjobb / Lund Visa alla barnskötarjobb i Lund
2026-05-06
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Arbetsuppgifter och ansvar
Som GIS-laboratorieassistent stödjer du datorbaserad undervisning i GIS-kurser. Din huvudsakliga uppgift är att handleda och bistå studenter under GIS-laborationer. Detta inkluderar att besvara frågor och ge vägledning i olika GIS-uppgifter och övningar.
Du kommer att stödja studenter som arbetar med följande programvaror och moment:
Programvara: ArcGIS Pro, ArcGIS Online, QGIS och FME
Metoder och moment:
• Nätverksanalys
• Multikriterieanalys
• Spatial statistik
• Story Maps
• FMEPubliceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
• Goda kunskaper i geografiska informationssystem (GIS)
• Praktisk erfarenhet av att arbeta med ArcGIS Pro, ArcGIS Online och QGIS
• Förmåga att tydligt förklara GIS-koncept och arbetsflöden för studenter
• Erfarenhet av eller förståelse för nätverksanalys, multikriterieanalys, spatial statistik och Story Maps
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar under laborationstillfällen
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav
Övrig information
Tjänsten lämpar sig för studenter eller nyutexaminerade inom geografi, geoinformatik, GIS, miljövetenskap eller närliggande områden. Tidigare erfarenhet som lärarassistent eller laboratorieassistent är meriterande men inget krav.
Detta är en tidsbegränsad anställning om 20% under perioden 260611-261231
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet är en forskningsintensiv akademisk enhet inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Den kombinerar långa akademiska traditioner med modern och starkt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen erbjuder ett brett utbud av utbildning på grund-, master- och doktorsnivå, inklusive internationellt inriktade program såsom mastersprogrammet i Human Geography.
Institutionen har en mångsidig akademisk personal. Den exakta personalstyrkan varierar, men institutionen har för närvarande 55-60 akademiska och administrativa medarbetare. Institutionen utbildar cirka 400 heltidsstuderande på kandidat- och mastersprogram och har cirka 15 doktorander.
Forskningsmiljön är starkt inriktad på extern finansiering och har varit framgångsrik i konkurrensen på nationell och europeisk nivå. Institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet har fått mycket positiva omdömen i interna och externa utvärderingar, vilket placerar den bland Lunds universitets ledande disciplinära miljöer.
Lunds universitet som helhet presterar framgångsrikt i globala rankningar. Enligt den senaste QS World University Rankings ligger Lunds universitet på plats 72 globalt och uppnår starka positioner på ämnesnivå, bland annat inom områden som rör kulturgeografi och miljövetenskap. Lunds universitet rankas också som nummer 1 i världen inom hållbarhet i samma ranking, vilket återspeglar dess styrkor inom socialt och miljömässigt relevant forskning och utbildning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 117 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362 Jobbnummer
9895319